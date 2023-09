“Michael Bublé phiên bản Việt” Võ trọng phúc trở lại với phong cách…EDM

Không phải dòng nhạc country đơn thuần mà anh chàng từng theo đuổi khi được phát hiện tại cuộc thi Vietnam’s Got Talent, lần này Trọng Phúc xuất hiện với một phong cách hoàn toàn khác – dòng nhạc EDM hiện đại.

Sau hai lần lỡ hẹn cùng đêm hội nhạc điện tử Future Now Music Festival. Chàng ca sĩ nhạc đồng quê Võ Trọng Phúc quay lại sân khấu với một phong cách vô cùng ấn tượng. Anh hoà trộn cái chất country mộc mạc của mình với xu hướng nhạc điện tử (EDM) thời thượng hiện nay thông qua bản mash-up hai ca khúc hit Wake me up của Avicii và Summercủa Calvin Harris. Đây cũng là lần đầu tiên anh thử nghiệm với thể loại âm nhạc đang làm điên đảo giới trẻ của thế giới thời gian qua.







Võ Trọng Phúc tập luyện cho tiết mục của mình trong đêm nhạc "Future Me Now"

Anh còn cho biết thêm: Trong tháng 7 và tháng 8 này anh sẽ kết hợp với người bạn thân của anh - nhạc sĩ Đoàn Nhược Quý để cho ra những ca khúc nhạc Việt dành tặng fan hâm mộ của anh.

Ngoài ra, Võ Trọng Phúc còn bật mí thêm thông tin độc quyền cho báo Phụ nữ & Gia đình về kế hoạch cho chuyến lưu diễn tại Mỹ trong suốt tháng 9 này. Sau tháng 9 anh sẽ có những mini show để cảm ơn cũng như xin lỗi những người hâm mộ anh phải chờ đợi anh trong thời gian quá lâu vừa qua.









https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/michael-buble-phien-ban-viet-vo-trong-phuc-tro-lai-voi-phong-cachedm-8098.html