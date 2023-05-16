Mẹ Huỳnh Như vỡ òa hạnh phúc, nước mắt giàn giụa trên khán đài sau khi chứng kiến con gái và tuyển Việt Nam giành HCV

Dù được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng tuyển nữ Việt Nam đã chọn cách nhập cuộc thận trọng. Hiểu được đối thủ khỏe và giàu thể lực hơn, các cô gái áo đỏ chủ động không sa đà vào các tình huống đua sức. Ngược lại, tuyển nữ Việt Nam lại cố gắng phát huy khả năng cầm bóng và phối hợp để tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Không chỉ ghi bàn thắng đẹp, Thanh Nhã (bìa phải) còn có màn ăn mừng rất dễ thương và ấn tượng

Cũng tại trận đấu, ở phía khán đài A, bố mẹ của các tuyển thủ hồi hộp thoe dõi từng phút trên sân của con gái. Đặc biệt là khoảnh khắc bố mẹ của Huỳnh Như cùng người thân của tiền vệ Thuỳ Trang đứng vẫy tay gọi đội tuyển nữ Việt Nam khi đoạt được cúp huy chương vàng.

Mẹ của Huỳnh Như cũng không kìm được hạnh phúc và vỡ òa, giàn giụa nước mắt khi chứng kiến con gái và các đồng đội đã làm nên lịch sử

Không chỉ vậy, mẹ của Huỳnh Như cũng không kìm được hạnh phúc và vỡ òa, giàn giụa nước mắt khi chứng kiến con gái và các đồng đội đã làm nên lịch sử khi có 4 kỳ SEA Games liên tiếp giành HCV.