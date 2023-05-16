Mẹ Huỳnh Như vỡ òa hạnh phúc, nước mắt giàn giụa trên khán đài sau khi chứng kiến con gái và tuyển Việt Nam giành HCV

Bố mẹ của Huỳnh Như có mặt tại Campuchia từ trận bán kết SEA Games 32 để cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam.
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Tối 15/5, tuyển nữ Việt Nam đã đoạt HCV SEA Games 32 khi đánh bại Myanmar 2-0 ở trận chung kết môn bóng đá nữ trên sân Olympic.
Dù được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng tuyển nữ Việt Nam đã chọn cách nhập cuộc thận trọng. Hiểu được đối thủ khỏe và giàu thể lực hơn, các cô gái áo đỏ chủ động không sa đà vào các tình huống đua sức. Ngược lại, tuyển nữ Việt Nam lại cố gắng phát huy khả năng cầm bóng và phối hợp để tìm kiếm cơ hội ghi bàn.
Cũng tại trận đấu, ở phía khán đài A, bố mẹ của các tuyển thủ hồi hộp thoe dõi từng phút trên sân của con gái. Đặc biệt là khoảnh khắc bố mẹ của Huỳnh Như cùng người thân của tiền vệ Thuỳ Trang đứng vẫy tay gọi đội tuyển nữ Việt Nam khi đoạt được cúp huy chương vàng.
Không chỉ vậy, mẹ của Huỳnh Như cũng không kìm được hạnh phúc và vỡ òa, giàn giụa nước mắt khi chứng kiến con gái và các đồng đội đã làm nên lịch sử khi có 4 kỳ SEA Games liên tiếp giành HCV.
Bố mẹ của Huỳnh Như có mặt tại Campuchia từ trận bán kết SEA Games 32 để cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam. Sau khi nhận HCV, cô gái quê Trà Vinh muốn được cùng bố mẹ chụp lại những khoảnh khắc kỷ niệm tuy nhiên lực lương an ninh sân không cho người nhà cầu thủ xuống sân nên Huỳnh Như đành nhìn người thân từ xa.
Phía trên khán đài, bố mẹ Huỳnh Như cùng rất nhiều người hâm mộ đứng vẫy tay, động viên và chúc mừng thành quả xứng đáng của đội tuyển nữ Việt Nam.