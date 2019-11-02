Mang mô hình voi khổng lồ lên sân khấu, Anh Thi giành giải quán quân 'Duyên dáng Bolero 2019'

Với tiết mục công phu mang mô hình voi khổng lồ lên sân khấu, Anh Thi đã xuất sắc đoạt giải quán quân "Duyên dáng Bolero 2019".

Với 4 tiết mục được dàn dựng cầu kỳ, hấp dẫn, các người đẹp không chỉ khoe được chất giọng mà còn thể hiện được kỹ năng trình diễn đa dạng. Ban giám khảo của đêm chung kết là ca sĩ Phi Nhung, ca sĩ Quang Hà và đạo diễn NSƯT Vũ Thành Vinh. Dẫn chương trình là Quán quân Duyên Dáng Bolero mùa 1 Mỹ Ngọc. Tiết mục của Anh Thi tại đêm chung kết xếp hạng Được khán giả yêu mến bởi giọng hát ngọt ngào, lối ứng xử khéo léo, thông minh, Anh Thi một lần nữa chứng minh rằng mình xứng đáng có mặt tại đêm chung kết Duyên Dáng Bolero 2019. Qua liên khúc Lời ru của mẹ, Anh Thi đã khéo léo đề cao vẻ đẹp của người phụ nữ trong suốt thời gian lịch sử từ hình tượng bà Trưng, bà Triệu đến hình ảnh của người mẹ trong chiến tranh Việt Nam.

Tiết mục của Bảo Như tại đêm chung kết Với phần trợ diễn của NSND Kim Xuân, Anh Thi khiến người xem sởn da gà với hình ảnh người mẹ xuất hiện vô cùng thiêng liêng. Đặc biệt, mang mô hình con voi “siêu to khổng lồ” lên sân khấu, nữ thí sinh thể hiện sự tự hào là một người phụ nữ Việt Nam. Tiết mục Băng Khuê tại đêm chung kết Đồng thời, nữ MC 9x còn gửi gắm tình cảm của mình đến với những người mẹ. Hoàn thành xuất sắc phần thi, Anh Thi nhận cơn mưa lời khen từ giám khảo. Giám khảo Quang Hà cho biết, anh vô cùng tự hào và thán phục trước tiết mục mà nữ thí sinh mang đến. “Anh rất tự hào về em, em đã mang đến 1 phần trình diễn rất mãn nhãn. Đây là phần thi hay nhất và xuất sắc nhất của em trong cả mùa giải”, giọng ca Trăm năm không quên chia sẻ.

Trao giải chung kết 'Duyên dáng Bolero 2019' Ở phần thể hiện giọng hát mộc với guitar, một lần nữa Anh Thi làm người nghe chết lặng trước sự ngọt ngào và tình cảm trong giọng hát của mình thông qua bài hát Trả lại thời gian. Cả hai phần thi nhận được sự cổ vũ rất lớn từ phía khán giả có mặt tại khán phòng. Với việc thể hiện thành công cả 2 phần thi trong đêm chung kết, Anh Thi xuất sắc vượt qua 3 đối thủ còn lại để chạm đến ngôi vị Quán quân của Duyên dáng Bolero 2019. Điều đó đồng nghĩa Trương Bảo Như, Trương Như Ý và Băng Khuê chính là 3 Á quân của chương trình.

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