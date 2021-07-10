Lương Bằng Quang khuyên nhủ bác sĩ giúp mình "đập mặt xây lại" giữa drama tiệc thác loạn 50.000 đô

Tin tức giải trí 10/07/2021 16:22

Bình luận của Lương Bằng Quang khiến cư dân mạng đoán già đoán non xem anh đang "bóng gió" nhắc tới ai.

Bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái đang bị cuốn vào drama bữa tiệc thác loạn 50.000 đô. Anh nhanh chóng lên tiếng phủ nhận trên trang cá nhân đồng thời đòi khởi kiện Hoa hậu Thu Hoài vì đã vu khống gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của anh. 

Lương Bằng Quang khuyên nhủ bác sĩ giúp mình 'đập mặt xây lại' giữa drama tiệc thác loạn 50.000 đô - Ảnh 1

Chiêm Quốc Thái khẳng định mình bị vu khống.

Giữa lúc mọi chuyện đang căng thẳng, Lương Bằng Quang bất ngờ để lại bình luận dưới bài đăng của Chiêm Quốc Thái:"Anh Thái hết sức cảnh giác chiêu "mượn gió bẻ măng" và "dương đông kích tây'". Ai là người Lương Bằng Quang đang ám chỉ dùng chiêu trò để làm hại Chiêm Quốc Thái đây? 

Lương Bằng Quang khuyên nhủ bác sĩ giúp mình 'đập mặt xây lại' giữa drama tiệc thác loạn 50.000 đô - Ảnh 2

Lương Bằng Quang khuyên nhủ bác sĩ giúp mình 'đập mặt xây lại' giữa drama tiệc thác loạn 50.000 đô - Ảnh 3

Lương Bằng Quang khuyên Chiêm Quốc Thái phải cảnh giác.

Được biết, bác sĩ Chiêm Quốc Thái chính là người giúp Lương Bằng Quang "đập mặt xây lại" 2 năm trước. Vì vậy, có thể, anh đã biết được nhiều bí mật phía sau câu chuyện Chiêm Quốc Thái bị cuốn vào tin đồn thất thiệt nên mới lên tiếng như vậy. 

Lương Bằng Quang khuyên nhủ bác sĩ giúp mình 'đập mặt xây lại' giữa drama tiệc thác loạn 50.000 đô - Ảnh 4

Phải chăng Lương Bằng Quang đã biết được những câu chuyện phía sau drama?

Livestream khoe cảnh 'giường chiếu' táo bạo với Lương Bằng Quang, Ngân 98 còn mạnh miệng tự nhận: 'Như Ngân thì mất nết lắm'

Livestream khoe cảnh 'giường chiếu' táo bạo với Lương Bằng Quang, Ngân 98 còn mạnh miệng tự nhận: 'Như Ngân thì mất nết lắm'

Từ sau khi công khai mối quan hệ, Lương Bằng Quang và Ngân 98 nhận về nhiều phản hồi không mấy tích cực vì liên tục đăng tải hình ảnh phản cảm và có nhiều phát ngôn gây sốc trên MXH.

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