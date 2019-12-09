Lệ Quyên sẽ thăng hoa trong Q Show 2 bằng chiếc micro đắt giá nhất thế giới

Trong chuyến lưu diễn Mỹ vừa qua, Lệ Quyên bất ngờ nhận được món quà cực kỳ giá trị từ ông xã Đức Huy. Đó là một trong những chiếc micro “xịn” nhất nhì thế giới mà nhiều ngôi sao quốc tế như Celine Dion, Taylor Swift… đang sử dụng để có những màn biểu diễn tốt nhất gửi đến khán giả.

Được biết, chiếc micro này là một sản phẩm kết hợp tuyệt vời từ hai tên tuổi trong ngành sản xuất microphone, cũng như các sản phẩm liên quan đến âm thanh, phòng thu… của Đức là Sennheiser và Neumann. Nó có khả năng cân chỉnh âm thanh tuỳ theo giọng khiến cho âm thanh đến người nghe ở mức rõ và trong nhất so với các loại micro thông thường. Ngoài ra, chiếc micro này không bán đại trà mà chỉ được đặt hàng riêng và thời gian để nhận được sản phẩm rơi vào tầm 2 đến 3 tháng. Lệ Quyên trình diễn trên sân khấu Đức Huy - chồng của Lệ Quyên cho biết anh muốn dành những gì tốt nhất cho vợ nên đã âm thầm đặt chiếc micro này nhưng là đời mới nhất từ mấy tháng trước. Và khi cùng Lệ Quyên sang Mỹ lưu diễn trong tour quảng bá cho Q Show 2, anh đã kịp nhận luôn để tặng vợ.

Lệ Quyên rất thích thú trước món quà này. Giọng ca gốc Hà Nội chia sẻ: “Với người ca sĩ, chiếc micro giống như linh hồn. Là một trong những ca sĩ đầu tiên tại Việt Nam được sở hữu chiếc mic này, Quyên cảm thấy rất hãnh diện. Hy vọng khán giả sẽ yêu thương Quyên nhiều hơn cho Q Show vì những gì tốt nhất mà Quyên có đã dành cho liveshow kỉ niệm 20 năm ca hát của mình. Không chỉ riêng về micro mà tất cả mọi thứ về âm thanh, ánh sáng âm nhạc cũng đều được dàn dựng bởi những nhân sự giỏi nhất Việt Nam, đã có nhiều kinh nghiệm làm các chương trình quốc tế”. Micro được ông xã Đức Huy tặng Vốn sở hữu giọng hát đầy nội lực, kĩ thuật và cũng vô cùng truyền cảm nên việc sở hữu thêm chiếc micro đắt giá này sẽ giúp Lệ Quyên toả sáng trọn vẹn hơn nữa trên sân khấu liveshow Q Show 2 sắp tới. Đó cũng chính là mong muốn mà nữ ca sĩ muốn truyền tải đến khán giả - bên cạnh phần dàn dựng hoành tráng thì quan trọng nhất vẫn là sự thăng hoa tuyệt vời của âm nhạc trong liveshow lần này.

Và một điều đặc biệt thú vị nữa là Lệ Quyên đã quyết định cho thiết kế phần phụ kiện bên ngoài bằng những viên đá Swarovski giúp chiếc micro thêm phần sang trọng nhưng vẫn không kém phần thẩm mỹ, tinh tế. Hiện tại, Lệ Quyên đã quay trở về Việt Nam để chuẩn bị Q Show 2 tại Việt Nam sau chuyến lưu diễn ở Mỹ cực kì thành công. Màn trình diễn của Lệ Quyên tại Mỹ Q Show 2 sẽ là sân khấu độc diễn của Lệ Quyên khoảng 30 ca khúc với mức đầu tư lên tới 30 tỷ đồng. Không chỉ tổ chức theo concept quốc tế với dàn nhạc giao hưởng gần 50 nhạc công tài năng, Q Show 2 còn hứa hẹn khiến khán giả thỏa mãn về cả phần nhìn khi Lệ Quyên cho biết sẽ mang đến một bữa tiệc được dàn dựng hoành tráng vào liveshow lần này. Liveshow kỉ niệm 20 năm ca hát của Lệ Quyên - Q Show 2 do Việt Tú làm đạo diễn, Hoài Sa đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc với sự đầu tư lên đến 30 tỷ đồng sẽ diễn ra vào ngày 20 và 21/12 tại Nhà hát Hòa Bình, Tp.HCM, 4/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

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