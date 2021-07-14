Làm từ thiện theo cách riêng đáng yêu 'vô đối', chàng trai chiếm trọn cảm tình của dân mạng

Chàng trai trao tặng yêu thương theo cách quá đỗi dễ thương khiến dân tình không ngớt lời khen ngợi. Dù chỉ là số tiền nhỏ nhưng giá trị tinh thần mang lại cho người nhận mới mới là điều đáng chú ý.

Thời gian vừa qua, câu chuyện làm thiện nguyện "của cho không bằng cách cho" gây ra nhiều tranh cãi kịch liệt từ dân mạng. Tạm gác qua những điều tiêu cực, mới đây, một đoạn clip được dân tình chia sẻ điên đảo trên mạng xã hội về hình ảnh một chàng trai tặng người phụ nữ thu gom đồng nát 50 nghìn đồng. Dù số tiền chẳng đáng là bao nhưng điều đáng nói, cách trao quà của anh chàng này chiếm được nhiều sự yêu thương của người xem vì quá đỗi dễ thương.

Người phụ nữ thu gom đồng nát nhận số tiền trong tâm trạng hạnh phúc, rạng rỡ - Ảnh: Cắt từ clip

Cụ thể, khi một người phụ nữ đang lúi húi nhặt nhạnh vài vỏ lon, tấm bìa trên vỉa hè trước nhà, anh chàng liền chạy đến bên, ân cần đưa tay ra và nói với người phụ nữ: "Cô ơi, cụng tay với con đi". Dù có vẻ rất bất ngờ khi nghe câu nói này, thế nhưng người phụ nữ vẫn vui vẻ làm theo cụng tay với anh. Ngay sau đó, anh xoè tay ra, đưa tờ 50 nghìn đồng để gửi tặng người phụ nữ.

Khi được yêu cầu cụng tay, người phụ nữ vẫn vui vẻ làm theo - Ảnh: Cắt từ clip

Quá cảm động, người phụ nữ nở nụ cười tươi rối, liên tục nói cảm ơn anh chàng. Đoạn clip ngay khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và yêu thích của dân tình. Đa số mọi người đều tỏ ra thích thú trước cách "trao tặng" yêu thương của anh. Chỉ cần nhìn nụ cười của người phụ nữ bán ve chai là cũng đủ để thấy cô mừng rỡ biết nhường nào.

"Nhìn cô cười tít cả mặt là đủ hiểu 50 nghìn đồng có ý nghĩa lớn đến nhường nào. Không quan trọng là nó lớn hay nhỏ, chỉ cần biết nó tạo nên được những giá trị tốt đẹp. Chỉ vậy thôi là đủ".

"Ở Sài Gòn hiện giờ không thiếu những người đi làm từ thiện, nhưng không phải ai cũng có thể lan toả sự hạnh phúc cho mọi người như cách mà cậu bạn này làm. Nói chung mình rất ủng hộ cách làm này".

"Nghe giọng cô mà thấy vui gì đâu không á. Quá là ấm áp, quá là dễ thương, quá là xúc động".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-tu-thien-theo-cach-rieng-dang-yeu-vo-doi-chang-trai-chiem-tron-cam-tinh-cua-dan-mang-412468.html