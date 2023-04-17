Lâm Khánh Chi vi vu Thái Lan, khoe body sắc nét tại lễ hội té nước Songkran 2023

Mới đây, Lâm Khánh Chi đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh cô sang Thái Lan tham gia lễ hội Songkran. Ở độ tuổi U50, cô vẫn giữ được vóc dáng không phải dạng vừa khiến fan mê mẩn.

Lâm Khánh Chi là sao Việt hiếm hoi dám công khai chuyển giới để được sống thật với giới tính của mình. Trong suốt nhiều năm qua, cô không ngừng nâng cấp bản thân để mang tới hình ảnh hoàn thiện trong mắt công chúng.

Vóc dáng của nữ ca sĩ 7X khiến công chúng ngỡ ngàng - Ảnh: Instagram

Loạt khoảnh khắc đang vi vu Thái Lan để tham gia lễ hội té nước Songkran đăng tải trên trang cá nhân, cô diện trang phục phóng khoáng khi lựa chọn mẫu áo croptop ôm sát cơ thể cùng quần ngắn. Nhờ màn lên đồ phù hợp này, "bà mẹ 1 con" khéo léo phô diễn ưu điểm hình thể với chiếc eo bé tí.

Khó mà đoán được tuổi thật của Lâm Khánh Chi qua bức hình - Ảnh: Instagram

Phải công nhận, ở ngưỡng tuổi U50, Lâm Khánh Chi vẫn sở hữu thân hình khá cân đối và thon gọn. Cô cũng cho thấy sự tự hào với body này khi thường xuyên lựa chọn trang phục tôn dáng.

Lâm Khánh Chi khoe vòng 2 nhỏ nhắn khi diện trang phục mát mẻ - Ảnh: Instagram

Cũng trong chuyến đi Thái vừa qua, cô nàng cũng đăng tải hình ảnh với trang phục mát mẻ kèm dòng trạng thái:" ăn nhẹ với người ấy trên du thuyền 5 sao ở dòng sông Chai Pharaya" khiến công chúng xuýt xoa.

Lâm Khánh Chi đăng tải hình ảnh ăn tối trên du thuyền 5 sao trên trang cá nhân Ảnh: Instagram

Lâm Khánh Chi có chiều cao ấn tượng, cộng thêm đường cong rõ nét - Ảnh: Instagram

Loạt ảnh cô nàng vi vu "xứ sở chùa vàng" , giọng ca chuyển giới lên đồ gợi cảm, thả dáng đẹp mướt mắt giữa đường phố.

Lâm Khánh Chi khi thì dịu dàng thướt tha - Ảnh: Instagram

Khi thì nóng bỏng hết nấc với loạt váy áo táo bạo - Ảnh: Instagram

Nhan sắc khiến fan hâm mộ mê mẩn của giọng ca chuyển giới, Lâm Khánh Chi luôn nổ lực để đẹp hơn trước công chúng - Ảnh: Instagram

Rõ ràng, việc trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để có diện mạo gái xịn là cả quá trình cố gắng của Lâm Khánh Chi. Chịu khó tân trang nhan sắc giúp "bà mẹ một con" ngày càng trẻ trung và gợi cảm ở tuổi 46