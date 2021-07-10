Hoá ra ở Việt Nam cũng có một tiểu Mạn Ngọc 'gây sốt' truyền thông, thừa hưởng nhan sắc vượt trội từ bố mẹ

Không chỉ có vóc dáng chuẩn siêu mẫu tương lai, Bảo Tiên - con gái Trương Ngọc Ánh còn sở hữu gu thời trang mang đậm cá tính và sành điệu khi ở tuổi 13.

Bảo Tiên - con gái Trương Ngọc Ánh và chồng cũ Trần Bảo Sơn, dù mới 13 tuổi nhưng gương mặt đã rõ nhiều nét xinh đẹp thừa hưởng từ bố mẹ cùng đôi chân dài miên man với chiều cao 1,6m lý tưởng. Mặc dù, bố mẹ đã "đường ai nấy đi" và đều có cuộc sống riêng tư hạnh phúc nhưng tiểu công chúa vẫn nhận được sự quan tâm, chăm chút đủ đầy từ hai phía. Vừa qua, Bảo Tiên được cùng bố Trần Bảo Sơn bay sang Mỹ để thăm bà nội. Có lẽ vì nhớ con nên mẹ Ngọc Ánh vừa có bài đăng chia sẻ về con gái trên trang cá nhân. Ngọc Ánh chúc con gái có được nhiều trải nghiệm đẹp khi cùng ba ở Mỹ, nữ diễn viên viết:

"Con gái, từ nhỏ đến lớn vốn dĩ đều rất hiểu chuyện, khiến mẹ không khỏi bất ngờ và tự hào. Yêu con thật nhiều và mong con sẽ có thật nhiều trải nghiệm ý nghĩa trong cuộc sống con nhé!" Bài đăng trên trang cá nhân của Trương Ngọc Ánh - Ảnh: Chụp màn hình Kèm theo bài đăng, Ngọc Anh khoe loạt hình ảnh con gái Bảo Tiên vui chơi ở trời Tây. Có thể thấy, cô bé khá hạnh phúc và vui vẻ trong chuyến đi cùng bố. Không chỉ vậy, Bảo Tiên còn làm "dậy sóng" mạng xã hội với loạt khoảnh khắc khoe dáng thiếu nữ cùng gout thời trang chuẩn "rich kid". Dù chỉ mới 13 tuổi nhưng Bảo Tiên đã rất có gu thời trang, cô bé 10x còn định hình được cho mình phong cách năng động, thoải mái để tôn được vóc dáng nhỏ nhắn và đôi chân dài miên man.

Bảo Tiên rất chuộng phong cách street style đậm chất cá tính và sành điệu - Ảnh: FBNV Hình ảnh của cô bé nhận được rất nhiều sự yêu thích từ người hâm mộ. Phía dưới bài viết, nhiều dân mạng cũng dành lời khen "không ngớt" cho Bảo Tiên và cho rằng cô bé 10x rất có triển vọng làm hoa hậu trong tương lai. Có người còn ví gương mặt của cô bé có nét giống với một diễn viên trong "Tứ đại mỹ nhân" Hồng Kông là Trương Mạn Ngọc Người hâm mộ dành lời khen không ngớt cho Bảo Tiên - Ảnh: Chụp màn hình Trước đây, cũng không ít lần cô bé gây sốt "truyền thông" khi xuất hiện cùng mẹ tại các sự kiện. Điển hình là trong show thời trang Fashion Voyage, Trương Ngọc Ánh và con gái diện trang phục đồng điệu, thu hút mọi sự chú ý. Bảo Tiên sở hữu chiều cao vượt trội tới 1m6 khi chỉ mới 13 tuổi khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh: Internet

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