Hậu sóng gió gia tộc, Duy Phước và Lê Lộc vẫn dành nhiều lời yêu thương cho nghệ sĩ Duy Phương nhân ngày sinh nhật

Mặc dù trải qua nhiều ồn ào trong thời gian qua nhưng Duy Phước và Lê Lộc vẫn dành nhiều tình cảm yêu thương cho nghệ sĩ Duy Phương.
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Vừa qua, nghệ sĩ Duy Phương có màn tái xuất trở lại, "dậy sóng" trên các diễn đàn mạng xã hội với chuỗi lùm xùm chuyện gia đình riêng tư sau thời gian dài "im hơi lặng tiếng". Bắt nguồn từ đoạn clip đăng tải tố tụng con cái không phụng dưỡng, vô tâm khi nam nghệ sĩ đã ở tuổi xế chiều. Sau đó, hàng loạt drama diễn ra như con trai Duy Phước phân trần về lời tố của cha; Duy Phương công khai tài khoản để xin tiền ủng hộ giai đoạn khó khăn,...
Mặc dù, Duy Phước từng bày tỏ khá đau lòng trước những lời tố tụng của cha nhưng anh vẫn chưa từng oán trách. Mới đây, trên trang cá nhân, Duy Phước đã chia sẻ một bức ảnh cũ chụp lại khoảnh khắc gia đình quây quần, vui vẻ hạnh phúc bên nhau để gửi lời chúc mừng ngày sinh nhật đến bố Duy Phương. Kèm theo đó, nam diễn viên cũng viết: "Các con, các cháu mừng ba tuổi mới. Happy Birthday My Daddy".
Về phía diễn viên Lê Lộc, trên trang cá nhân, cô cũng không quên dành lời chúc mừng sinh nhật ba Duy Phương. Cô còn nói rằng nam nghệ sĩ rất thích ăn mì Ý nên cô đã tự tay vào bếp làm món ăn này. Nữ diễn viên dí dỏm chia sẻ: "Ba thích ăn Mì Ý Chay. Trong hoàn cảnh này thì em lại có cơ hội nấu mà không phải mua. Nấu xong rồi vui rồi. Nhưng lo, liệu các chốt chặn có bắt 2 anh em mình quay đầu không nhỉ Huynh Duy Phuoc. Nếu có, anh 2 ăn hết cho em đỡ buồn nha! Happy birthday ba!"
Bài đăng của Duy Phước và Lê Lộc nhận được rất nhiều lượt quan tâm và thả cảm xúc yêu thương từ khán giả. Dưới bài viết, nhiều người cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật và dành lời chúc sức khỏe cho Duy Phương. Bên cạnh đó, một số người cũng chúc ước mơ được cống hiến cho sự nghiệp nghệ thuật của ông sẽ thành công vượt mong đợi.