Hậu sóng gió gia tộc, Duy Phước và Lê Lộc vẫn dành nhiều lời yêu thương cho nghệ sĩ Duy Phương nhân ngày sinh nhật

Vừa qua, nghệ sĩ Duy Phương có màn tái xuất trở lại, "dậy sóng" trên các diễn đàn mạng xã hội với chuỗi lùm xùm chuyện gia đình riêng tư sau thời gian dài "im hơi lặng tiếng". Bắt nguồn từ đoạn clip đăng tải tố tụng con cái không phụng dưỡng, vô tâm khi nam nghệ sĩ đã ở tuổi xế chiều. Sau đó, hàng loạt drama diễn ra như con trai Duy Phước phân trần về lời tố của cha; Duy Phương công khai tài khoản để xin tiền ủng hộ giai đoạn khó khăn,...

Mặc dù, Duy Phước từng bày tỏ khá đau lòng trước những lời tố tụng của cha nhưng anh vẫn chưa từng oán trách. Mới đây, trên trang cá nhân, Duy Phước đã chia sẻ một bức ảnh cũ chụp lại khoảnh khắc gia đình quây quần, vui vẻ hạnh phúc bên nhau để gửi lời chúc mừng ngày sinh nhật đến bố Duy Phương. Kèm theo đó, nam diễn viên cũng viết: "Các con, các cháu mừng ba tuổi mới. Happy Birthday My Daddy".