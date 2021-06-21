FIFA gửi thực đơn World Cup trước 4 tháng, Trưởng đoàn futsal Việt Nam 'choáng'

Tin tức giải trí 21/06/2021 17:06

Mặc dù gần 4 tháng nữa trận World Cup 2021 mới diễn ra nhưng mới đây, FIFA đã gửi luôn thực đơn cho Ban huấn luyện đội tuyển futsal Việt Nam.

Tháng 9 tới, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lên đường bắt đầu chinh phục hành trình mới. Đây là lần thứ 2 đội tuyển Việt Nam giành được tấm vé tham dự World Cup. Mới đây, theo Thanh Niên, một thành viên trong đội tuyển futsal Việt Nam gây bất ngờ khi tiết lộ rằng Ban huấn luyện đội tuyển futsal Việt Nam đã được FIFA cung cấp thực đơn mặc dù còn gần 4 tháng nữa mới tới cuộc thi.

tuyen futsal viet nam 1
Đội tuyển futsal Việt Nam xuất sắc, lần thứ 2 giành vé dự World Cup - Ảnh: Thanh Niên 

Theo đó, FIFA đã lên sẵn thực đơn chi tiết từng bữa trong ngày. Mỗi bữa ăn đều theo khoa học và cung cấp đầy đủ dưỡng chất. Ví dụ như bữa sáng có ngũ cốc nguyên hạt với sữa nguyên kem và sữa tách béo; Trái cây tươi, trong đó chuối, cam và táo là bắt buộc; Bánh mì (trắng, nâu) bơ, bơ thực vật, bơ đậu phộng, mứt, mật ong, sữa chua; Mì Ý, thịt lợn hoặc thịt bò xông khói.

Bữa trưa có thêm món salad, món súp, thịt bò, thịt cừu, thịt lợn, gà nướng (chỉ ức hoặc đùi), phi lê cá nướng, khoai tây (nướng, nghiền, luộc hoặc chiên), mì ống, cơm (luộc hoặc hấp), bánh ngọt, tráng miệng. Bữa tối, tương tự như bữa trưa, có thêm nhiều món ăn nóng khác nhau.

tuyen futsal viet nam 2
Các thành viên đội futsal Việt Nam - Ảnh: Thanh Niên

Ngoài các bữa ăn chính, FIFA còn sắp xếp thêm các bữa ăn nhẹ trước trận đấu với thực đơn phong phú không kém. Được biết, các đội có thể dựa vào các thực đơn FIFA đưa ra sẵn để lựa chọn hoặc đề xuất thay đổi để hợp khẩu vị với đội nhất.

Trước sự tổ chức chuyên nghiệp của FIFA, Trần Anh Tú - Trưởng đoàn futsal Việt Nam cho hay: "Trên đây là thực đơn. FIFA họ gửi trước gần 4 tháng. Còn ngay sau lễ bốc thăm World Cup futsal 2021, FIFA cung cấp tiếp tên khách sạn và số phòng khách sạn cho từng thành viên. Chúng tôi hơi choáng vì FIFA quá chuyên nghiệp”.

Trân đấu World Cup futsal 2021 sắp tới sẽ được tổ chức tại Lithuania. Đội tuyển Việt Nam được xếp chung bảng với Brazil - đội xếp hạng 2 thế giới, cùng Séc - xếp hạng 16 thế giới, và Panama (37).

Vòng loại 3 World Cup 2022: Việt Nam ở nhóm hạt giống yếu nhất trên BXH đặc biệt của FIFA

Vòng loại 3 World Cup 2022: Việt Nam ở nhóm hạt giống yếu nhất trên BXH đặc biệt của FIFA

Liên đoàn bóng đá châu Á vừa cho đăng tải bảng xếp hạng đặc biệt tháng 6/2021 để sử dụng cho việc chia hạt giống bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Xem thêm
Từ khóa:   đội tuyển futsal Việt Nam đội tuyển futsal FIFA

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 2 giờ 50 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43