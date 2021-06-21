FIFA gửi thực đơn World Cup trước 4 tháng, Trưởng đoàn futsal Việt Nam 'choáng'

Mặc dù gần 4 tháng nữa trận World Cup 2021 mới diễn ra nhưng mới đây, FIFA đã gửi luôn thực đơn cho Ban huấn luyện đội tuyển futsal Việt Nam.

Tháng 9 tới, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lên đường bắt đầu chinh phục hành trình mới. Đây là lần thứ 2 đội tuyển Việt Nam giành được tấm vé tham dự World Cup. Mới đây, theo Thanh Niên, một thành viên trong đội tuyển futsal Việt Nam gây bất ngờ khi tiết lộ rằng Ban huấn luyện đội tuyển futsal Việt Nam đã được FIFA cung cấp thực đơn mặc dù còn gần 4 tháng nữa mới tới cuộc thi.

Đội tuyển futsal Việt Nam xuất sắc, lần thứ 2 giành vé dự World Cup - Ảnh: Thanh Niên

Theo đó, FIFA đã lên sẵn thực đơn chi tiết từng bữa trong ngày. Mỗi bữa ăn đều theo khoa học và cung cấp đầy đủ dưỡng chất. Ví dụ như bữa sáng có ngũ cốc nguyên hạt với sữa nguyên kem và sữa tách béo; Trái cây tươi, trong đó chuối, cam và táo là bắt buộc; Bánh mì (trắng, nâu) bơ, bơ thực vật, bơ đậu phộng, mứt, mật ong, sữa chua; Mì Ý, thịt lợn hoặc thịt bò xông khói.

Bữa trưa có thêm món salad, món súp, thịt bò, thịt cừu, thịt lợn, gà nướng (chỉ ức hoặc đùi), phi lê cá nướng, khoai tây (nướng, nghiền, luộc hoặc chiên), mì ống, cơm (luộc hoặc hấp), bánh ngọt, tráng miệng. Bữa tối, tương tự như bữa trưa, có thêm nhiều món ăn nóng khác nhau.

Các thành viên đội futsal Việt Nam - Ảnh: Thanh Niên

Ngoài các bữa ăn chính, FIFA còn sắp xếp thêm các bữa ăn nhẹ trước trận đấu với thực đơn phong phú không kém. Được biết, các đội có thể dựa vào các thực đơn FIFA đưa ra sẵn để lựa chọn hoặc đề xuất thay đổi để hợp khẩu vị với đội nhất.

Trước sự tổ chức chuyên nghiệp của FIFA, Trần Anh Tú - Trưởng đoàn futsal Việt Nam cho hay: "Trên đây là thực đơn. FIFA họ gửi trước gần 4 tháng. Còn ngay sau lễ bốc thăm World Cup futsal 2021, FIFA cung cấp tiếp tên khách sạn và số phòng khách sạn cho từng thành viên. Chúng tôi hơi choáng vì FIFA quá chuyên nghiệp”.

Trân đấu World Cup futsal 2021 sắp tới sẽ được tổ chức tại Lithuania. Đội tuyển Việt Nam được xếp chung bảng với Brazil - đội xếp hạng 2 thế giới, cùng Séc - xếp hạng 16 thế giới, và Panama (37).

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