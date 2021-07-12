Diễn viên Việt Anh 'Người phán xử' được xét tặng danh hiệu NSƯT cùng loạt nghệ sĩ gạo cội

Theo kết quả mà Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội công bố, có 8 nghệ sĩ đạt 100% số phiếu đồng ý, đủ điều kiện để gửi hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND lên cấp Bộ, gồm: NSƯT Bùi Xuân Hanh, NSƯT Trần Thị Mai Hương - diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội (nghỉ hưu); NSƯT Đỗ Văn Hiền - biên đạo múa, nghệ sĩ tự do; NSƯT Nguyễn Tất Ngọc - hoạ sĩ, nghệ sĩ tự do; NSƯT Nguyễn Đạt Tăng - hoạ sĩ thiết kế (tự do); NSƯT Nguyễn Huỳnh Tú – đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long (nghỉ hưu), NSƯT Nguyễn Thanh Tùng – diễn viên Nhà hát Cải lương Hà Nội (nghỉ hưu) và Nguyễn Lê Văn – đạo diễn (nghỉ hưu).

Về danh hiệu NSƯT, có 10 nghệ sĩ đủ điều kiện để gửi xét duyệt cấp Bộ gồm: Nguyễn Lê Việt Anh – diễn viên, cộng tác viên Trung tâm Sản xuất phim truyền hình – Đài Truyền hình Việt Nam (VFC); Đỗ Thị Cử, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Kim Khánh - diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội (nghỉ hưu); Lê Thị Dung – diễn viên sân khấu điện ảnh (tự do); Phạm Anh Dũng – diễn viên Nhà hát Cải lương Hà Nội (nghỉ hưu); Lê Anh Dũng – nhạc sĩ, Hội Điện ảnh chi hội Đài Truyền hình; Nguyễn Văn Hải – diễn viên, chỉ đạo nghệ thuật kiêm giám đốc sản xuất sân khấu Lệ Ngọc; Quách Thị Lan Phương – diễn viên (tự do) và Nguyễn Đình Tư – diễn viên Đoàn Cải lương Hoa Mai (Hà Tây cũ).

Diễn viên Việt Anh trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ nhất đủ điều kiện xét duyệt NSƯT năm 2021 - Ảnh: Internet

Đáng chú ý trong số 10 nghệ sĩ kể trên là diễn viên Việt Anh. Anh sinh năm 1981, tốt nghiệp đại học Kinh tế quốc dân nhưng nhanh chóng quyết định theo đuổi diễn xuất. Việt Anh được khán giả biết đến qua các bộ phim Chạy án, Người phán xử, Mê cung, Sinh tử, Hồ sơ cá sấu, Hướng dương ngược nắng,... Với kết quả này, anh trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ nhất đủ điều kiện xét duyệt NSƯT năm nay. Chia sẻ trên Saostar về cảm xúc của mình khi nhận được 100% số phiếu bầu thông qua, Việt Anh cho biết: "Bất kỳ ai khi tham gia và hoạt động nghệ thuật cũng mong muốn được ghi nhận. Danh hiệu nghệ sĩ là một sự ghi nhận lớn lao nhất của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với tài năng, cống hiến của người nghệ sĩ. Tôi cảm thấy rất vui vì những nỗ lực của mình đã được ghi nhận. Nhưng tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn trong sáng tạo nghệ thuật để xứng đáng với danh hiệu cao quý ấy".