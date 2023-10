Diễn viên Việt Anh 'Người phán xử' được xét tặng danh hiệu NSƯT cùng loạt nghệ sĩ gạo cội

Theo thông tin từ báo Người lao động, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội vừa công bố kết quả xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) cấp cơ sở lần thứ 10 năm 2021.

Theo kết quả mà Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội công bố, có 8 nghệ sĩ đạt 100% số phiếu đồng ý, đủ điều kiện để gửi hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND lên cấp Bộ, gồm: NSƯT Bùi Xuân Hanh, NSƯT Trần Thị Mai Hương - diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội (nghỉ hưu); NSƯT Đỗ Văn Hiền - biên đạo múa, nghệ sĩ tự do; NSƯT Nguyễn Tất Ngọc - hoạ sĩ, nghệ sĩ tự do; NSƯT Nguyễn Đạt Tăng - hoạ sĩ thiết kế (tự do); NSƯT Nguyễn Huỳnh Tú – đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long (nghỉ hưu), NSƯT Nguyễn Thanh Tùng – diễn viên Nhà hát Cải lương Hà Nội (nghỉ hưu) và Nguyễn Lê Văn – đạo diễn (nghỉ hưu).