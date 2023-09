Điểm mặt những sao nam góp mặt trong hit 'khủng' của Bảo Thy

Vương Khang

Nói đến thành công của Bảo Thy ngày hôm nay không thể không nhắc đến người bạn thân Vương Khang. Đồng hành cùng Bảo Thy trong những ngày đầu tiên nữ ca sĩ bước ra từ thế giới online, Vương Khang cùng xây dựng các hit đình đám: I'm sorry, Please tell me why hay 10 minutes.