Dịch bệnh căng thẳng, ca sĩ Quang Vinh bất ngờ lại quay ngoắt thêm nghề mới, fan ủng hộ hết mình

Tin tức giải trí 21/07/2021 13:27

Vừa thông báo chuyển sang làm vlogger du lịch chưa được bao lâu, Quang Vinh lại tiếp tục đổi nghề giữa lúc dịch bệnh đang căng thẳng.

Vừa qua, "hoàng tử sơn ca" Quang Vinh đã khiến người hâm mộ một phen tiếc hùi hụi vì tuyên bố sẽ chuyển nghề "cầm mic" sang "cầm máy quay" làm một Vlogger về quảng bá du lịch. Ấy thế mà chưa kịp ngao du "bốn bể năm châu" thì dịch đã bùng phát trở lại. Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng hiện nay, người dân cũng được khuyến cáo chỉ ra đường khi thật sự cần thiết, vì lẽ đó Quang Vinh cũng phải "bình chân như vại". 

Mới đây, trên trang Fanpage cá nhân, nam ca sĩ, hoàng tử sơn ca lại chính thức tuyên bố đổi sang nghề mới trong mùa dịch Covid thứ 2. Nhưng lần này lại nhận vô vàn sự ủng hộ từ người hâm mộ và đặc biệt nghề này cũng đang chiếm đa số tỷ lệ người dân làm trong mùa dịch. 

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Dù là nghề gì hay xuất hiện ở đâu thì Quang Vinh vẫn ăn diện cực kỳ bảnh bao - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, anh chàng cho biết sẽ chuyển sang làm nghề nội trợ. Thế nhưng, chàng nội trợ này dù ở nhà vẫn ăn vận cực kỳ là sang chảnh, đeo kính phối với bộ đồ phong cách street style như đi du lịch nghỉ dưỡng ở khách sạn năm sao.

Bài đăng dí dỏm của Quang Vinh bất ngờ nhận được rất nhiều sự yêu thích và ý kiến đồng tình. Phía dưới bình luận, đa số đều rất ủng hộ việc ở nhà và tuân thủ theo các quy định giãn cách để phòng chống dịch bệnh. Nhiều fan cũng bày tỏ sự mong chờ một Vlogger Ẩm thực sẽ xuất hiện.

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Bình luận của người hâm mộ dưới bài đăng của Quang Vinh - Ảnh: Chụp màn hình

Chỉ một bài đăng ngắn, chia sẻ vui trong mùa dịch thế nhưng lại nhận được hơn hàng nghìn lượt thả cảm xúc. Điều này có thể thấy, Quang Vinh có một lượng rất đông người hâm mộ luôn sẵn sàng đồng hành và yêu thương dù anh có lựa chọn theo con đường phát triển nào trong tương lai. 

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Hiền Thục và Quang Vinh rạng rỡ trong chuyến du lịch chung, cả hai đã có tình bạn thân thiết gắn bó hơn 20 năm.

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