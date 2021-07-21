Vừa qua, "hoàng tử sơn ca" Quang Vinh đã khiến người hâm mộ một phen tiếc hùi hụi vì tuyên bố sẽ chuyển nghề "cầm mic" sang "cầm máy quay" làm một Vlogger về quảng bá du lịch. Ấy thế mà chưa kịp ngao du "bốn bể năm châu" thì dịch đã bùng phát trở lại. Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng hiện nay, người dân cũng được khuyến cáo chỉ ra đường khi thật sự cần thiết, vì lẽ đó Quang Vinh cũng phải "bình chân như vại".

Mới đây, trên trang Fanpage cá nhân, nam ca sĩ, hoàng tử sơn ca lại chính thức tuyên bố đổi sang nghề mới trong mùa dịch Covid thứ 2. Nhưng lần này lại nhận vô vàn sự ủng hộ từ người hâm mộ và đặc biệt nghề này cũng đang chiếm đa số tỷ lệ người dân làm trong mùa dịch.