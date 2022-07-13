Danh ca Ngọc Sơn tặng biệt thự 400 tỷ đồng cho từ đường dòng họ

Tin tức giải trí 13/07/2022 14:18

Sau nhiều năm đi hát, danh ca Ngọc Sơn dã tích góp cho mình khối tài sản "khủng". Mới đây, công chúng lại được một dịp trầm trồ với quyết định của nam nghệ sĩ khi anh công bố trao tặng biệt thự 400 tỷ đồng cho từ đường dòng họ.

Danh ca Ngọc Sơn từng chia sẻ, căn biệt thự của anh tọa lạc trên con đường thuộc vị trí đắc địa ở Sài Gòn, vô cùng nguy nga, bề thế trị giá 400 tỷ đồng. Ấn tượng đầu tiên khi bước vào căn biệt thự này là rất nhiều bức phù điêu nhắc nhở về lòng hiếu thảo, phận làm con, với những dòng chữ do chính anh nghĩ ra như: "Đạo con chữ hiếu làm đầu, công cha nghĩa mẹ suốt đời con nghe"; "Lòng mẹ tình cha là hơn tất cả. Tất cả trên đời là hơi thở của con"…

Danh ca Ngọc Sơn tặng biệt thự 400 tỷ đồng cho từ đường dòng họ - Ảnh 1
Ngọc sơn vui vẻ trong ngôi nhà của mình - Nguồn: Internet

Danh ca Ngọc Sơn tặng biệt thự 400 tỷ đồng cho từ đường dòng họ - Ảnh 2

Trong buổi phỏng vấn mới đây với Vietnamnet, danh ca Ngọc Sơn chia sẻ: “Tôi luôn sống trong tình thương của đại gia đình. Tôi đi đến đâu cũng có người yêu thương. Càng nhận nhiều tình yêu thương, tôi càng ý thức trách nhiệm của mình, càng cúi thấp, nhìn rõ nỗi khổ của nhiều người dân. Từ đó, tôi càng ra sức làm thiện nguyện, giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Niềm hạnh phúc nhất đời Ngọc Sơn là mang lại niềm vui cho người khác”. 

Ngọc Sơn rất mê đồ gỗ. Ngay trong phòng khách, nam nghệ sĩ để một bộ đồng kị bằng gỗ quý, trạm trổ tinh xảo, lâu đời, ước tính giá trị lên đến trên nửa tỷ đồng. Không những vậy, anh còn dùng những chiếc ghế gỗ đắt tiền, trạm trổ kì công làm ghế ăn, đặt trong nhà bếp, và cả phòng ngủ. Tổng cộng trong nhà Ngọc Sơn phải có tới vài bộ ghế gỗ đắt tiền, đây là phong cách đặc biệt chỉ có ở anh.

Danh ca Ngọc Sơn tặng biệt thự 400 tỷ đồng cho từ đường dòng họ - Ảnh 3

Danh ca Ngọc Sơn tặng biệt thự 400 tỷ đồng cho từ đường dòng họ - Ảnh 4

Ngọc Sơn đầu tư hẳn một phòng tập gym, bàn bóng chuyền trong nhà để rèn luyện thể lực. Anh nói: "Mỗi ngày, tôi có thể ngủ đến 9 - 10h hoặc dậy từ 5 - 6h nếu có công việc. Tôi làm việc thâu đêm hoặc di chuyển đến 3 tỉnh/thành trong ngày là bình thường. Càng làm việc, tôi càng vui và yêu đời.

Để làm việc "ào ào" không biết mệt, tôi phải khỏe thế nào chắc bạn hiểu! Tôi thiết lập chế độ ăn uống, tập gym cho riêng mình và thực hiện nghiêm ngặt mỗi ngày. Ở bất cứ đâu, tôi đều có thể lấy tạ ra tập hoặc chống đẩy tại chỗ".

Danh ca Ngọc Sơn tặng biệt thự 400 tỷ đồng cho từ đường dòng họ - Ảnh 5

Danh ca Ngọc Sơn tặng biệt thự 400 tỷ đồng cho từ đường dòng họ - Ảnh 6
Ngọc sơn chăm chỉ tập thể thao rèn luyện sức khỏe - Nguồn: Internet

Khi được hỏi có lúc nào anh thấy cô đơn trong căn nhà lớn như này không:

Nam ca sĩ cười nói: “Xin tặng bạn 4 câu thơ: Trên đời ai cũng có đôi/ Riêng Ngọc Sơn vẫn lẻ loi một mình/ Nhưng Sơn có đại gia đình/ Gặp nhau ca hát, tâm tình rất vui. 

Thú thật, tôi chấm thi hoa hậu nhiều nhưng chưa từng "đổ" người đẹp nào. Tôi không "đổ" họ bởi ngoại hình mà chỉ thương người phụ nữ bởi vẻ đẹp tâm hồn. Chính vì yêu và trân trọng phụ nữ, tôi càng nghiêm túc, không dám yêu bừa một ai”.

Khi được hỏi về chuyện lấy vợ sinh con, để kế thừa tài sản nam ca sỹ trả lời:

Xin nói thẳng, biệt thự Thiên Niên Kỷ được định giá 400 tỷ đồng đã được tôi quyên tặng cho từ đường dòng họ nên không phải lăn tăn! Tôi chỉ là kiếp tằm nhả tơ, dĩ nhiên tằm này còn rất nhiều tơ nên cứ nhả vô tư! Tôi đang sung mãn, còn sống rất lâu, muốn chết hơi khó! 

Tôi chưa có con nhưng có đầy con tinh thần. Đó là những tác phẩm âm nhạc ca ngợi tình yêu gia đình, quê hương đất nước. Tôi để chúng lại cho đời. Ngọc Sơn họ Phạm nhưng thiết nghĩ họ Nguyễn, Trần, Lê... đều là con một nhà, là con rồng cháu tiên, người con dân tộc Việt Nam vĩ đại thôi. Vì vậy, việc của tôi là sống, cống hiến cho đất nước, sao cho các con em nhìn vào Ngọc Sơn là nhớ tới tấm gương hiếu thảo

Danh ca Ngọc Sơn tặng biệt thự 400 tỷ đồng cho từ đường dòng họ - Ảnh 7
Ngọc Sơn là người con rất hiểu thảo - Nguồn: Internet

Được biết Ngoài căn biệt thự ở trung tâm TPHCM 400 tỉ đồng, Ngọc Sơn còn có căn nhà ở Hà Nội với diện tích 117m2. Điều này còn gợi lên sự tò mò của công chúng đổi với khối tài sản của “ông Hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn.

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