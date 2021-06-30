Dân mạng 'đổ xô' dự đoán loại quả lạ, có người còn khẳng định chắc nịnh đây là quả hồng xiêm 'siêu to khổng lồ'

Mới đây, trên TikTok, một tài khoải có tên miamifruit - chuyên làm video giới thiệu về các loại trái cây kỳ lạ ở khắp nơi trên thế giới, đã đăng tải một đoạn clip ngắn thu hút đông đảo người xem. Bằng chứng là video đã thu hút được 5,3 triệu lượt xem, 281.000 lượt thích và 23.000 lượt bình luận. Lần này, chủ tài khoản lại mang đến một loại trái cây trông "lạ mà quen" kèm theo câu hỏi: "Ở nơi bạn sống, người ta gọi quả này là gì?".

Video giới thiệu loại trái siêu to khổng lồ khiến nhiều người thích thú - Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi đoạn clip đăng tải, cư dân mạng đổ xô vào bình luận sôi nổi. Nhiều người nói rằng loại quả trông giống như quả xoài, vỏ thì có phần giống quả hồng xiêm. Khi bổ quả này ra, bất ngờ phần thịt bên trong lại có màu nâu sẫm và một cái hạt khá to. Một số người lại cho rằng giống phần thịt của quả đủ đủ. Nhưng chung quy lại nhìn cũng vô cùng hấp dẫn.