Dân mạng 'đổ xô' dự đoán loại quả lạ, có người còn khẳng định chắc nịnh đây là quả hồng xiêm 'siêu to khổng lồ'

Tin tức giải trí 30/06/2021 06:30

Một loại trái cây lạ được tài khoản tiktoker chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người thích thú và đưa ra nhiều dự đoán.

Mới đây, trên TikTok, một tài khoải có tên miamifruit - chuyên làm video giới thiệu về các loại trái cây kỳ lạ ở khắp nơi trên thế giới, đã đăng tải một đoạn clip ngắn thu hút đông đảo người xem. Bằng chứng là video đã thu hút được 5,3 triệu lượt xem, 281.000 lượt thích và 23.000 lượt bình luận. Lần này, chủ tài khoản lại mang đến một loại trái cây trông "lạ mà quen" kèm theo câu hỏi: "Ở nơi bạn sống, người ta gọi quả này là gì?".

hong xiem 1
Video giới thiệu loại trái siêu to khổng lồ khiến nhiều người thích thú - Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi đoạn clip đăng tải, cư dân mạng đổ xô vào bình luận sôi nổi. Nhiều người nói rằng loại quả trông giống như quả xoài, vỏ thì có phần giống quả hồng xiêm. Khi bổ quả này ra, bất ngờ phần thịt bên trong lại có màu nâu sẫm và một cái hạt khá to. Một số người lại cho rằng giống phần thịt của quả đủ đủ. Nhưng chung quy lại nhìn cũng vô cùng hấp dẫn.

hong xiem 2 
hong xiem 3
hong xiem 4
Khi bổ quả này ra, bên trong phần thịt có màu nâu sẫm và một cái hạt khá to - Ảnh: Cắt từ clip

Nhiều cư dân mạng Việt Nam chắc rằng loại quả này là quả saboche hay còn tên gọi khác là hồng xiêm. Giống cây này không còn quá xa lạ với người dân miền Tây. Bên cạnh đó, loại quả này không chỉ được trồng ở Việt Nam mà còn trồng nhiều ở xứ nhiệt đới, đặc biệt là các nước Đông Nam Á. Saboche (tiếng Anh là Sapote) là tên gọi chung của một số loại trái cây mềm, ăn được. 

hong xiem 5
hong xiem 6
Không ít cư dân mạng ở Việt Nam khẳng định chắc chắn đây là quả hồng xiêm khổng lồ - Ảnh: Chụp màn hình

Saboche là loại quả mọng có hình cầu hoặc hình quả trứng hoặc hình thon dài. Khi trái chín tới ăn vừa ngọt, vừa mềm mát, bùi, mịn. Trong Sapoche có hàm lượng glucose cao cung cấp một lượng đường cho cơ thể, bổ sung năng lượng và còn có nhiều công dụng rất tốt cho sức khoẻ.

Tác dụng của hồng xiêm với bà bầu - Mẹ ăn con hưởng lợi đủ đường 

Tác dụng của hồng xiêm với bà bầu - Mẹ ăn con hưởng lợi đủ đường 

Hồng xiêm là một loại trái cây có mùi thơm, nhiều vitamin, khoáng chất, giá trị dinh dưỡng rất cao. Vì thế, các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá rất cao tác dụng của hồng xiêm với bà bầu, mẹ khỏe, con phát triển tốt. 

Xem thêm
Từ khóa:   hồng xiêm siêu to khổng lồ quả saboche quả hồng xiêm

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43