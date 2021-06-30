Dân mạng 'đổ xô' dự đoán loại quả lạ, có người còn khẳng định chắc nịnh đây là quả hồng xiêm 'siêu to khổng lồ'

Một loại trái cây lạ được tài khoản tiktoker chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người thích thú và đưa ra nhiều dự đoán.
- Bà bầu chăm chỉ ăn hồng xiêm, thai nhi được hưởng cả "tá" lợi ích tuyệt vời
- Lông nách, lông tay/chân dày-rậm-cứng đến mấy cũng tự rụng sạch không còn 1 cọng, không đau rát nhờ nửa quả hồng xiêm bán đầy ngoài chợ
Mới đây, trên TikTok, một tài khoải có tên miamifruit - chuyên làm video giới thiệu về các loại trái cây kỳ lạ ở khắp nơi trên thế giới, đã đăng tải một đoạn clip ngắn thu hút đông đảo người xem. Bằng chứng là video đã thu hút được 5,3 triệu lượt xem, 281.000 lượt thích và 23.000 lượt bình luận. Lần này, chủ tài khoản lại mang đến một loại trái cây trông "lạ mà quen" kèm theo câu hỏi: "Ở nơi bạn sống, người ta gọi quả này là gì?".
Sau khi đoạn clip đăng tải, cư dân mạng đổ xô vào bình luận sôi nổi. Nhiều người nói rằng loại quả trông giống như quả xoài, vỏ thì có phần giống quả hồng xiêm. Khi bổ quả này ra, bất ngờ phần thịt bên trong lại có màu nâu sẫm và một cái hạt khá to. Một số người lại cho rằng giống phần thịt của quả đủ đủ. Nhưng chung quy lại nhìn cũng vô cùng hấp dẫn.
Nhiều cư dân mạng Việt Nam chắc rằng loại quả này là quả saboche hay còn tên gọi khác là hồng xiêm. Giống cây này không còn quá xa lạ với người dân miền Tây. Bên cạnh đó, loại quả này không chỉ được trồng ở Việt Nam mà còn trồng nhiều ở xứ nhiệt đới, đặc biệt là các nước Đông Nam Á. Saboche (tiếng Anh là Sapote) là tên gọi chung của một số loại trái cây mềm, ăn được.
Saboche là loại quả mọng có hình cầu hoặc hình quả trứng hoặc hình thon dài. Khi trái chín tới ăn vừa ngọt, vừa mềm mát, bùi, mịn. Trong Sapoche có hàm lượng glucose cao cung cấp một lượng đường cho cơ thể, bổ sung năng lượng và còn có nhiều công dụng rất tốt cho sức khoẻ.