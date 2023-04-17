Cộng đồng mạng choáng với sự thay đổi mới lạ của "Phúng Phính Hà Giang": Không còn giữ được nét ngây thơ, mộc mạc ngày nào

Tin tức giải trí 17/04/2023 11:02

Nhiều người hâm mộ cho rằng, Phúng Phính không còn giữ nét hồn nhiên, mộc mạc như xưa nữa, cô bé thay đổi quá nhiều trong thời gian gần đây.

Phúng Phính tên thật là Mua Thị Dua, là người dân tộc. Cách đây vài năm, Mua Thị Dua vô tình được nhiều du khách biết đến khi vô tình lọt vào ống kính của một khách du lịch. Khi đó, Mua Thị Dua đang bán các vòng hoa cho khách du lịch ở dốc Thẩm Mã. 

Cộng đồng mạng choáng với sự thay đổi mới lạ của 'Phúng Phính Hà Giang': Không còn giữ được nét ngây thơ, mộc mạc ngày nào - Ảnh 1
Mua Thị Dua vô tình được nhiều du khách biết đến khi vô tình lọt vào ống kính của một khách du lịch - Ảnh: Internet

Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đáng yêu và cực ăn ảnh đã khiến Mua Thị Dua được khen ngợi hết lời. Mỗi nhiếp ảnh gia đến với Hà Giang đều tìm đến để được chụp ảnh với cô bé dân tộc xinh xắn này. 

Cộng đồng mạng choáng với sự thay đổi mới lạ của 'Phúng Phính Hà Giang': Không còn giữ được nét ngây thơ, mộc mạc ngày nào - Ảnh 2
Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đáng yêu và cực ăn ảnh đã khiến Mua Thị Dua được khen ngợi hết lời - Ảnh: Internet

Lúc ấy để có tiền trang trải cuộc sống, em đứng bán hoa ven ở dốc Thẩm Mã và thỉnh thoảng chụp hình cùng du khách. Chính nụ cười tươi tắn cùng vẻ đẹp giản dị của em đã khiến nhiều người tan chảy mỗi khi đặt chân đến mảnh đất này.

Cộng đồng mạng choáng với sự thay đổi mới lạ của 'Phúng Phính Hà Giang': Không còn giữ được nét ngây thơ, mộc mạc ngày nào - Ảnh 3
Chính nụ cười tươi tắn cùng vẻ đẹp giản dị của em đã khiến nhiều người tan chảy - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, Phúng Phính trở thành người mẫu độc quyền của một công ty tại Hà Nội. Cô bé 16 tuổi được đưa xuống Thủ đô, được đi du lịch khắp nơi, được ăn diện sành điệu và sử dụng iPhone 14 đắt đỏ.

Cộng đồng mạng choáng với sự thay đổi mới lạ của 'Phúng Phính Hà Giang': Không còn giữ được nét ngây thơ, mộc mạc ngày nào - Ảnh 4
Cô bé 16 tuổi được đưa xuống Thủ đô, được ăn diện sành điệu và sử dụng iPhone 14 đắt đỏ - Ảnh: FBNV

Tất cả những sự thay đổi về diện mạo của em đều được 'update' liên tục trên mạng xã hội. Từ một cô bé dân tộc với vẻ đẹp giản dị của núi rừng, Phúng Phính giờ đây trở thành một cô gái hiện đại.

Cộng đồng mạng choáng với sự thay đổi mới lạ của 'Phúng Phính Hà Giang': Không còn giữ được nét ngây thơ, mộc mạc ngày nào - Ảnh 5
Phúng Phính giờ đây trở thành một cô gái hiện đại - Ảnh: FBNV

Sự thay đổi này của em nhận về nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng. Nhiều người vẫn thích vẻ đẹp mộc mạc của em trước đây hơn so với hiện tại. Cụ thể mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, Phúng Phính đã vui vẻ chia sẻ về việc mình vẫn ở Hà Nội, chưa quay về Hà Giang. Ở lần xuất hiện lần này, cô bé khiến mọi người bất ngờ về phong cách ăn mặc, Phúng Phính diện trang phục rất sành điệu, thể hiện phong thái tự tin bên cạnh chiếc áo vest màu hồng cầu kỳ, nhiều họa tiết. 

Cộng đồng mạng choáng với sự thay đổi mới lạ của 'Phúng Phính Hà Giang': Không còn giữ được nét ngây thơ, mộc mạc ngày nào - Ảnh 6
Cô bé khiến mọi người bất ngờ về phong cách ăn mặc, Phúng Phính diện trang phục rất sành điệu - Ảnh: FBNV

Trang phục của Phúng Phính giờ đây đều trở nên rất sang trọng, đa dạng, đủ loại đồ hiệu từ các nhãn hàng thời trang đắt đỏ. Cô bé còn khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ bản thân thử sức trong vai trò mới để bộ lộ hết khả năng của mình.

Cộng đồng mạng choáng với sự thay đổi mới lạ của 'Phúng Phính Hà Giang': Không còn giữ được nét ngây thơ, mộc mạc ngày nào - Ảnh 7
Liên tục thay đổi diện mạo, phong cách ăn mặc khiến Phúng Phính nhận về nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: FBNV 

Liên tục thay đổi diện mạo, phong cách ăn mặc khiến Phúng Phính nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số người ủng hộ việc cô bé đổi mới để hợp với thị hiếu, kiếm nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng, ở độ tuổi đó cô bé nên chăm rèn luyện tư duy chứ không nên làm người mẫu toàn thời gian, đi chơi quá nhiều, hay "đua đòi" làm nhiều thứ không phải khả năng của mình.

Cộng đồng mạng choáng với sự thay đổi mới lạ của 'Phúng Phính Hà Giang': Không còn giữ được nét ngây thơ, mộc mạc ngày nào - Ảnh 8
Sự thay đổi của cô bé khiến nhiều người không quen, cảm thấy lạ lẫm - Ảnh: FBNV

Điều này cũng khá dễ hiểu bởi từ trước đến nay mọi người đã quá quen thuộc với hình ảnh cô bé Hà Giang trong trẻo ngây thơ, dễ thương gắn liền với núi non Hà Giang. Thế nên, sự thay đổi của cô bé khiến nhiều người không quen, cảm thấy lạ lẫm.

Dù vậy, nhìn cuộc sống Phúng Phính hiện tại, không ít người lên tiếng ủng hộ cô bé, chỉ cần Phúng Phính sống theo ý mình, phát triển bình thường là được. Bản thân em cảm thấy hạnh phúc thì dư luận có thế nào cũng không quá quan trọng. 

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Từ khóa:   Phúng Phính Phúng Phính Hà Giang Tin tức giải trí

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