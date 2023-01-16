Chung kết AFF Cup 2022: Thái Lan tạm dẫn trước tỷ số 1 - 0, Việt Nam cần ghi ít nhất 2 bàn để nâng cup trên đất Thái

Tin tức giải trí 16/01/2023 20:45

Kết thúc hiệp 1, tuyển Thái Lan tạm thời dẫn trước với tỷ số 1 - 0 nhờ công của cầu thủ Theerathon.

Đúng 19h30 tối nay, trên sân khách, tuyển Việt Nam có trận tiếp Thái Lan tại chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với toàn đội bởi sau giải đấu này, thầy Park sẽ chính thức chia tay học trò sau 5 năm gắn bó.

Bởi vậy, các chiến binh áo đỏ rất mong muốn và sẽ nỗ lực hết sức rinh cúp vàng về tặng người thầy đáng kính, toàn thể Ban huấn luyện và người hâm mộ.

Về phía cổ động viên, nhiều người không quản ngại đường xa, đi ô tô, máy bay,... sang xứ sở chùa vàng để tiếp lửa cho các chân sút trẻ.

Chung kết AFF Cup 2022: Thái Lan tạm dẫn trước tỷ số 1 - 0, Việt Nam cần ghi ít nhất 2 bàn để nâng cup trên đất Thái - Ảnh 1

Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, cả 2 đội đã ra quân với tinh thần thi đấu rất cao.

Dù có nhiều cơ hội nhưng đội quân áo đỏ chưa thể chuyển chúng thành bàn thắng.

Khi hiệp 1 diễn ra được 24 phút, Thái Lan đã dồn lên tấn công. Theo đó, đội chủ nhà lên bóng bên cánh trái. Lúc này, không có ai kèm Theerathon và Hùng Dũng về không kịp, tạo cơ hội cho cầu thủ này tung cú sút xa rất căng đánh bại Văn Lâm.

Trước đó, tại chung kết lượt đi diễn ra trên sân Mỹ Đình, cầu thủ này cũng lập cú đúp, ghi 2 bàn thắng cho tuyển Thái Lan.

Kết thúc hiệp 1, đội chủ nhà đang tạm dẫn trước với tỷ số 1 - 0.

Chung kết AFF Cup 2022: Thái Lan tạm dẫn trước tỷ số 1 - 0, Việt Nam cần ghi ít nhất 2 bàn để nâng cup trên đất Thái - Ảnh 2

Đội hình ra sân:

Tuyển Việt Nam: Văn Lâm, Việt Anh, Ngọc Hải, Thanh Bình, Văn Hậu, Văn Thanh, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tuấn Anh, Văn Đức, Tiến Linh

Tuyển Thái Lan: Kampon, Sasalak, Theerathon, Pansa, Suphanan, Sarach, Peeradol, Kritsada, Weerathep, Poramet, Adisak.

Cổ động viên Việt Nam rực đỏ sân vận động Thammasat, cổ vũ đội tuyển quốc gia trong trận chung kết lượt về

Cổ động viên Việt Nam rực đỏ sân vận động Thammasat, cổ vũ đội tuyển quốc gia trong trận chung kết lượt về

Không quản đường sá xa xôi, nhiều đội CĐV Việt Nam từ trong nước và kiều bào sinh sống tại Thái Lan đã đổ về sân vận động diễn ra trận chung kết AFF cup 2022 trước giờ bóng lăn.

Xem thêm
Từ khóa:   đội tuyển Việt Nam đội tuyển Thái Lan HLV Park Hang-seo

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 8 giờ 49 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 9 giờ 20 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 9 giờ 22 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 9 giờ 39 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 10 giờ 14 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh