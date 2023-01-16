Chung kết AFF Cup 2022: Thái Lan tạm dẫn trước tỷ số 1 - 0, Việt Nam cần ghi ít nhất 2 bàn để nâng cup trên đất Thái

Kết thúc hiệp 1, tuyển Thái Lan tạm thời dẫn trước với tỷ số 1 - 0 nhờ công của cầu thủ Theerathon.

Đúng 19h30 tối nay, trên sân khách, tuyển Việt Nam có trận tiếp Thái Lan tại chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với toàn đội bởi sau giải đấu này, thầy Park sẽ chính thức chia tay học trò sau 5 năm gắn bó.

Bởi vậy, các chiến binh áo đỏ rất mong muốn và sẽ nỗ lực hết sức rinh cúp vàng về tặng người thầy đáng kính, toàn thể Ban huấn luyện và người hâm mộ.

Về phía cổ động viên, nhiều người không quản ngại đường xa, đi ô tô, máy bay,... sang xứ sở chùa vàng để tiếp lửa cho các chân sút trẻ.

Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, cả 2 đội đã ra quân với tinh thần thi đấu rất cao.

Dù có nhiều cơ hội nhưng đội quân áo đỏ chưa thể chuyển chúng thành bàn thắng.

Khi hiệp 1 diễn ra được 24 phút, Thái Lan đã dồn lên tấn công. Theo đó, đội chủ nhà lên bóng bên cánh trái. Lúc này, không có ai kèm Theerathon và Hùng Dũng về không kịp, tạo cơ hội cho cầu thủ này tung cú sút xa rất căng đánh bại Văn Lâm.

Trước đó, tại chung kết lượt đi diễn ra trên sân Mỹ Đình, cầu thủ này cũng lập cú đúp, ghi 2 bàn thắng cho tuyển Thái Lan.

Kết thúc hiệp 1, đội chủ nhà đang tạm dẫn trước với tỷ số 1 - 0.

Đội hình ra sân:

Tuyển Việt Nam: Văn Lâm, Việt Anh, Ngọc Hải, Thanh Bình, Văn Hậu, Văn Thanh, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tuấn Anh, Văn Đức, Tiến Linh

Tuyển Thái Lan: Kampon, Sasalak, Theerathon, Pansa, Suphanan, Sarach, Peeradol, Kritsada, Weerathep, Poramet, Adisak.

Cổ động viên Việt Nam rực đỏ sân vận động Thammasat, cổ vũ đội tuyển quốc gia trong trận chung kết lượt về Không quản đường sá xa xôi, nhiều đội CĐV Việt Nam từ trong nước và kiều bào sinh sống tại Thái Lan đã đổ về sân vận động diễn ra trận chung kết AFF cup 2022 trước giờ bóng lăn.

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