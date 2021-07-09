"Búp bê" Thanh Thảo tiết lộ chuyện ấm lòng ở Sài Gòn mùa giãn cách

"Búp bê" Thanh Thảo chia sẻ trên trang cá nhân: "Sài Gòn trong tim tôi. Sài Gòn là những yêu thương chia sẻ với nhau mỗi ngày.

Trong thời gian giãn cách thành phố Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 16, người dân đều lo lắng về nguồn cung cấp thực phẩm cho 2 tuần sắp tới. Nữ ca sĩ Thanh Thảo tiết lộ cô không kịp chuẩn bị rau củ quả dự trữ cho các con trước ngày giãn cách nhưng nhờ những điều dễ thương ở Sài Gòn đã giúp cô không còn phải lo lắng về điều này.

Thanh Thảo khiến cư dân mạng rung rinh với những bức hình đầy chất thơ ở Sài Gòn trước đây.

Vừa có chỉ thị 16, biết mình chưa kịp mua rau củ quả cho các con, thế là các bạn xung quanh san sẻ để mình không cần phải chen lấn trong siêu thị ngay thời điểm này. Lương thực trong lần đi chợ trước cùng với quà tặng hôm nay, đủ để cả nhà giãn cách trong 2 tuần, không ra ngoài khi không cần thiết, cùng Sài Gòn chống dịch một cách triệt để. Hai tuần nữa thôi, Sài Gòn sẽ vượt qua nhé!"

Cô đăng tải cùng dòng chia sẻ hình ảnh những rau củ quả tươi xanh được tặng để dành cho những ngày chống dịch. Lúc này đây, tinh thần san sẻ, đùm bọc lẫn nhau của người dân cả nước, đặc biệt là người dân trong vùng dịch được đẩy lên cao nhất. Dù chỉ trao nhau một vài bó rau, cái bánh mì cũng đủ khiến lòng người thấy ấm áp.

Những rau củ quả tươi xanh giúp mùa giãn cách vẫn đầy đủ dinh dưỡng.

Sau đó, nữ ca sĩ còn lạc quan chia sẻ một vài hình ảnh tươi trẻ chụp trước ngày Sài Gòn giãn cách. Cô tin rằng Sài Gòn sẽ hồi sinh sau 2 tuần nữa, chỉ cần mọi người cùng nhau cố gắng mà thôi.

Thanh Thảo năng động dạo phố phường Sài Gòn trước ngày bùng dịch.