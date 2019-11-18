Ali Hoàng Dương tình tứ bên gái lạ: Sẽ có MV ngôn tình hay lại thêm cú lật bất ngờ?

Tin tức giải trí 18/11/2019 14:30

Ali Hoàng Dương vừa tung trailer nhá hàng sản phẩm âm nhạc mới nhất của mình khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Tối 17/11, Ali Hoàng Dương chính thức tung trailer của MV ca khúc mới mang tên Vì em là lý do. Ca khúc này được nam ca sĩ trình diễn trong chương trình Giọng ải giọng ai và chỉ sau một đêm, Vì em là lý do nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Chiều fan, nam ca sĩ quyết định chơi lớn khi ra mắt ca khúc sớm hơn dự kiến 1 tháng.

Ali Hoàng Dương tình tứ bên gái lạ: Sẽ có MV ngôn tình hay lại thêm cú lật bất ngờ? - Ảnh 1

Đây là một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Bùi Công Nam và lần kết hợp đầu tiên này của cả hai hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị. Trong trailer được hé lộ vào tối 17/11, Ali Hoàng Dương xuất hiện với hình ảnh trưởng thành hơn.

Nam ca sĩ có khoảnh khắc tình tứ bên gái lạ và câu hát "Vì em là lý do" vang lên đầy nhẹ nhàng nhưng rất cảm xúc. Tuy nhiên, giữa dòng chảy của loạt MV drama có nhiều cú twist thời gian qua, khó có thể đoán được Ali Hoàng Dương sẽ mang đến một câu chuyện ngôn tình hay một MV đầy drama.

Ali Hoàng Dương tình tứ bên gái lạ: Sẽ có MV ngôn tình hay lại thêm cú lật bất ngờ? - Ảnh 2

Trong trailer của MV, Ali Hoàng Dương còn hài hước đưa tiếng dê kêu vào ở đoạn nam ca sĩ đứng ngắm cảnh trước mũi xe. Theo chia sẻ của Ali Hoàng Dương, vì tên thật của anh là Ngọc Dương nên ekip dụng ý đưa tiếng dê kêu vào như một dấu hiệu nhận biết dễ thương trong MV.

Ali Hoàng Dương tình tứ bên gái lạ: Sẽ có MV ngôn tình hay lại thêm cú lật bất ngờ? - Ảnh 3

MV Vì em là lý do sẽ được ra mắt chính thức vào tối 18/11. Thời gian qua, Ali Hoàng Dương bận rộn với lịch diễn ở nhiều thành phố cũng như tham gia các gameshow, sự kiện giải trí. Sau khi hoàn thành vai trò HLV tại The Voice Kids 2019 và đưa học trò đăng quang ngôi vị quán quân, anh ngày càng nhận được nhiều sự tin tưởng từ các nhà sản xuất.

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Từ khóa:   Ali Hoàng Dương Vì em là lý do ca sĩ Ali Hoàng Dương

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