Xuất hiện thêm 2 đối tượng 'giúp sức' hotgirl bún bò Huế kiếm tiền phi pháp bằng hàng cấm

Tin nóng 10/06/2021 07:49

Sau vụ việc bà chủ quán bún bò Huế 21 tuổi bị bắt do buôn bán ma túy, mới đây công an tiếp tục bắt giữ thêm 2 nghi phạm có liên quan đến vụ việc trên.

Báo Người lao động đưa tin, ngày 9/6, Công an TP Lạng Sơn cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt giữ 2 nam nghi phạm: Trương Đình Nhật Minh (24 tuổi) và Nguyễn Văn Hồng Quân (36 tuổi, cùng ở TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) để điều tra về hành vi mua bán trái phép ma túy.

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Nghi phạm bị bắt có liên quan đến đường dây mua bán ma túy của 'Hotgirl bún bò Huế' - Ảnh: Người Lao Động

Qua khám xét nơi ở của Minh và Quang tại Huế, công an đã thu giữ một số lượng lớn chất kích thích gồm: 131 viên nén hình đa giác, 1 túi nilon chứa các tinh thể màu trắng; tại nhà Quân 792 viên nén hình đa giác, 7 túi nilon chứa các tinh thể màu trắng (khối lượng khoảng 700 gam) và 1 cân tiểu ly điện tử.

Sau khi bắt giữ, công an xác định 2 đối tượng trên chắc chắn có liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy của "Hotgirl bún bò Huế" Trần Thị Diệu Huyền (21 tuổi) tại TP Lạng Sơn.

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'Hotgirl bún bò Huế' tại cơ quan công an và một số tang vật bị tịch thu - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Không tốn nhiều thời gian, Minh và Quân đã khai nhận ngay khi được đưa về cơ quan công an là các chất thu được đều là các loại ma túy đá, kẹo và Ketamine. Minh mua ma túy từ Quân rồi bán sỉ, lẻ ở nhiều nơi để kiếm lời.

Trước đó, "Hotgirl bún bò Huế" Nguyễn Thị Diệu Huyền bị Công an TP Lạng Sơn bắt giữ vào cuối tháng 4/2021 với hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại quán ăn do mình làm chủ.

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