Xử phạt hành chính đối với cô giáo mầm non bạo hành, bỏ đói trẻ gây xôn xao mạng xã hội ở Đà Nẵng

Tin nóng 15/12/2022 09:12

Bà Hồ Thị Cẩm Nhung, chủ tịch UBND phường Hòa Xuân, cho biết: "Sau khi bị đình chỉ hoạt động để phục vụ việc điều tra, chủ nhóm trẻ này đã có đơn gửi UBND phường Hòa Xuân xin giải thể. Tất cả trẻ trong các lớp được chuyển sang học ở những cơ sở khác".

Liên quan đến việc cô giáo tại Trường mầm non Elm School (P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) bị phụ huynh tố cáo bạo hành, bỏ đói trẻ hồi tháng 10/2022, theo thông tin từ báo Thanh Niên, sáng 15/12, lãnh đạo UBND Q. Cẩm Lệ cho biết đơn vị vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cô giáo Phan Thùy Giang mức phạt 20 triệu đồng. Cô Giang chính là giáo viên, người đồng sáng lập Trường mầm non Elm School.

Cụ thể, cô giáo Phan Thùy Giang bị xử phạt hành chính vì đã có hành vi gây tổn hại tinh thần, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ trong quá trình dạy học. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng còn xác định cô Giang có nhiều tình tiết tăng nặng như vi phạm hành chính nhiều lần và vi phạm đối với nhiều người (đặc biệt là trẻ em).

Cũng trong sáng nay 15/12, bà Hồ Thị Cẩm Nhung - Chủ tịch UBND P.Hòa Xuân cho biết trong quá trình chính quyền địa phương có quyết định tạm đình chỉ hoạt động của Trường mầm non Elm School để phục vụ công tác điều tra (theo tố cáo của các phụ huynh về việc giáo viên bạo hành, bỏ đói trẻ) thì UBND P. Hòa Xuân đã nhận được đơn xin giải thể của trường này. Học sinh tại đây đã được chuyển sang tiếp tục học ở một cơ sở khác.

Xử phạt hành chính đối với cô giáo mầm non bạo hành, bỏ đói trẻ gây xôn xao mạng xã hội ở Đà Nẵng - Ảnh 1
Công an làm việc với cô giáo G. để xác minh vụ việc - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, trước đó, ngày 3/10, trên mạng xã hội xuất hiện lá thư được cho là của cô giáo P.T.G. xin lỗi phụ huynh và trẻ đã gửi tại Elm School (phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ).

Trong thư, cô G. thừa nhận: "Trong thời gian tôi làm việc ở lớp Toddler tại Elm School, tôi đã có các hành vi sai trái diễn ra với nhiều trẻ. Cụ thể, tôi đã đẩy M. ngã; tôi đã đánh, xô, ngã, tát, xách và ném L.; tôi đã xách và ném C., kéo lê C. ở trạng thái quỳ 2 đầu gối ở dưới sàn; dọa nạt S., X., F.; cầm chổi gõ vào sàn dọa F., dùng thìa gõ đầu gối F.; tôi đã đút cơm thô bạo, dùng điện thoại khi cho X. ăn, cho X. ăn lại đồ ăn đã nhả ra. Bên cạnh đó tôi đã có hành vi lôi kéo thao túng phụ huynh, lừa dối phụ huynh, bỏ đói các con, để các con khát, nóng...".

Một số phụ huynh phản ảnh con mình bị bỏ đói. Con đi học về đói run hai tay, cầm chén bưng khắp lớp xin các cô nhưng không cô nào cho. Các con đau ốm triền miên...

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND phường Hòa Xuân đã tạm đình chỉ nhóm trẻ này để điều tra, xác minh.

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