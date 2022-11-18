Xe trưởng Công an thị trấn ở Thanh Hóa va chạm với xe máy khiến 2 người tử vong

Tin nóng 18/11/2022 19:31

Ô tô của Trưởng Công an thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) va chạm với xe máy chạy ngược chiều khiến 2 người tử vong.

 

Theo thông tin từ báo Vietnamnet, thông tin từ UBND thị trấn Mường Lát cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô và xe máy khiến 2 người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Ông Nguyễn Văn Mạnh (34 tuổi), Trưởng Công an thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát được xác định là người lái xe bán tải va chạm với xe máy.

Xe trưởng Công an thị trấn ở Thanh Hóa va chạm với xe máy khiến 2 người tử vong - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc (Nguồn ảnh: Vietnamnet)

Thông tin ban đầu, khoảng 13h30 chiều nay, ông Nguyễn Văn Mạnh lái xe bán tải chạy trên quốc lộ 15C, hướng từ trụ sở Công an thị trấn Mường Lát về trụ sở Công an huyện Mường Lát để dự họp.

Đến đoạn đường cua gần cổng Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mường Lát thì va chạm với xe máy chạy ngược chiều.

Hậu quả 2 nam thanh niên (chưa rõ danh tính) trên xe máy tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Mường Lát đang phối hợp Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

 

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