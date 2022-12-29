Xe khách va chạm với ô tô chạy ngược chiều khiến 2 cha con thương vong

Tin nóng 29/12/2022 08:38

Cú va chạm mạnh khiến anh D. và con trai trọng thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó, anh D. tử vong; con trai anh D. được cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, tối 28/12, thông tin từ Trạm CSGT Tân Lạc, Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, khoảng 15h10 cùng ngày, tại Km 83+500m, đường quốc lộ 6 đoạn qua xã Thu Phong, huyện Cao Phong xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thời điểm trên, ông T.V.D. (SN 1964, ngụ tỉnh Hòa Bình) lái ô tô chở theo con trai (SN 2007) đi hướng Sơn La - Hà Nội đã xảy ra va chạm với xe khách đi chiều ngược lại.

 

Xe khách va chạm với ô tô chạy ngược chiều khiến 2 cha con thương vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Lao động, hậu quả, ông Trần Văn Dũng tử vong, Trần Văn Khoa là con ông Dũng bị thương và đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình.

Tại hiện trường, cú va chạm mạnh đã khiến xe ôtô mang BKS 99D - 011.29 bị biến dạng phần đầu, phương tiện gặp tai nạn còn lại cũng bị hư hỏng một số bộ phận.

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