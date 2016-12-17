Xe buýt ở Sài Gòn bốc cháy ngùn ngùn ngụt, nhiều người hốt hoảng

Xe buýt đang lưu thông trên đường thì bất ngờ lửa kèm theo khói bốc lên nghi ngút. Hàng chục hành khách hốt hoảng tháo chạy xuống xe thoát nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h30 trưa 17/12, xe buýt mang BKS: 53N – 6941 (tuyến Bến xe Chợ Lớn – Bến xe An Sương) do tài xế Nguyễn Văn Tình điều khiển, lưu thông trên đường Trường Chinh hướng từ quận 12 về quận Tân Bình (TP.HCM). Khi đến đoạn cách giao lộ Trường Chinh – Phạm Văn Bạch khoảng 100m thuộc quận Tân Bình thì bất ngờ chiếc xe bốc cháy kèm khói nghi ngút.

Lúc này, tài xế cho xe dừng lại, hàng chục hành khách trên xe hốt hoảng tháo chạy xuống xe thoát nạn. Ngọn lửa bất bùng phát mạnh, tài xế cùng nhiều người dùng bình chữa cháy mini phun xối xả vào đám cháy.

Ngọn lửa nhanh chóng được khống chế. Sự cố không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều phần của phương tiện bị thiêu rụi.

Lực lượng chức năng địa phương cũng có mặt, ghi nhận vụ việc. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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