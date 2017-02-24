Xe ben chạy lùi cán chết nam công nhân trong công trình

Tin nóng 24/02/2017 17:01

Đứng sau xe ben để hướng dẫn tài xế đổ đá dăm, nam công nhân bất ngờ bị phương tiện lùi trúng, tử vong tại chỗ.

Gần trưa 24/2, nam công nhân đang hướng dẫn cho xe ben đổ đá dăm thi công công trình nâng cấp, mở rộng đường dẫn lên cầu Thủ Thiêm ngay góc giao lộ với Lương Đinh Của (phường An Khánh, quận 2, TP.HCM).

Xe ben chạy lùi cán chết nam công nhân trong công trình - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV

Trong lúc đứng sau để hướng dẫn tài xế đổ vật liệu, nam công nhân bất ngờ bị xe ben lùi trúng. Nạn nhân bị bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ. Nhiều người hiếu kỳ dừng xe theo dõi vụ việc khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn. 

Một công nhân cho biết, nạn nhân tên Tấn, khoảng 33 tuổi, quê Phú Yên. Người này là nhân viên nhận vật liệu cho công trình. Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 2 đã có mặt điều tra nguyên nhân, xử lý vụ tai nạn.

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