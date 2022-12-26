Xác minh đoạn clip người đàn ông 'chặt chém' du khách nước ngoài miếng dán điện thoại giá 500.000 đồng?

Tin nóng 26/12/2022 08:17

Một lãnh đạo Công an phường Hàng Trống cho biết, đơn vị đã nắm được sự việc và đã cử người đến quán cà phê xác minh.

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông bị tố "chặt chém" du khách nước ngoài, khi thu 500.000 đồng cho một miếng dán cường lực điện thoại. Cụ thể, theo nội dung clip, một người đàn ông đội mũ đen, mặc quần áo đen, ngồi dán cường lực điện thoại tại một quán cà phê (được cho là quán cà phê ở phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) bị nhóm người chỉ trích là "chặt chém" du khách nước ngoài.

Theo người đăng tải clip, du khách nước ngoài đã bị người đàn ông mặc đồ đen thu 500.000 đồng khi dán một miếng cường lực điện thoại. Trước đó, du khách không hỏi giá khi dán điện thoại... Phát hiện sự việc, nhóm bạn của du khách nước ngoài đã nói với người đàn ông chỉ được thu 200.000 đồng. Thậm chí, có người còn yêu cầu người đàn ông bóc miếng dán cường lực ra vì giá quá "chát".

Đáp lại nhóm người chỉ trích, người đàn ông mặc quần áo đen cho biết: "Có miếng dán cường lực còn có giá 600.000 - 700.000 đồng, chưa kể tiền công".

Đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút nhiều ý kiến về vụ việc. Đa số bình luận bức xúc cho rằng hành vi "chặt chém" du khách nước ngoài là đáng lên án và cần phải xử lý.

Xác minh đoạn clip người đàn ông 'chặt chém' du khách nước ngoài miếng dán điện thoại giá 500.000 đồng? - Ảnh 1
Người đàn ông bị tố có hành vi "chặt chém" du khách nước ngoài, khi thu 500.000 đồng một miếng dán cường lực điện thoại - Ảnh: Cắt từ clip

Liên quan vụ việc, chiều 25/12, trao đổi với báo Dân trí, một lãnh đạo Công an phường Hàng Trống cho biết, đơn vị đã nắm được sự việc và trong sáng cùng ngày đã cử người đến quán cà phê xác minh.

"Sáng nay, đơn vị đã cho cán bộ tới quán cà phê xác minh sự việc và tìm người đàn ông trong clip. Tuy nhiên, khi tới nơi thì người này đã rời khỏi quán. Công an phường đã dặn nhân viên quán, khi nào người đàn ông bị tố "chặt chém" quay trở lại thì báo công an" - vị lãnh đạo Công an phường Hàng Trống nói.

Trao đổi thêm với báo Thanh Niên, một lãnh đạo Công an P. Hàng Trống cho biết, với giá 500.000 đồng một chiếc ốp điện thoại, cần xác minh xem người đàn ông bị tố nhập hàng thế nào và thỏa thuận với khách như thế nào.

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Sự việc đã xảy ra hơn một tháng nhưng mỗi khi nhắc lại, bà Đặng Kim Oanh (70 tuổi), cư dân cụm 12, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai (Hà Nội), vẫn không kìm được những giọt nước mắt ấm ức. 

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