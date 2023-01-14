Theo cơ quan công an, Pờ Văn Hà khai nhận có quen biết từ trước với nghi phạm Lù Xuân Minh (cả 2 đều là đối tượng nghiện ma túy), nên vào khoảng 16h ngày 7/1, sau khi giết người, cướp tài sản, Minh đã gọi điện cho Hà để nhờ mua ma túy sử dụng, rồi cả 2 đến nhà riêng của Hà để dùng ma túy.

Liên quan đến vụ giết tài xế xe ôm , cướp tài sản rồi bỏ trốn lên rừng, theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án giết người, cướp tài sản và quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Pờ Văn Hà (46 tuổi, ở xã Bản Lang, huyện Phong Thổ) về hành vi che giấu tội phạm.

Khi tới nhà Hà, mặc dù biết Minh vừa giết người, cướp tài sản nhưng Hà không tố giác tội phạm mà còn nhận của Minh 225.000 đồng để đi mua ma túy và bánh mì. Sau đó, Hà đưa Minh đến lán nương cách nhà mình khoảng 1km để trốn tránh sự truy tìm của lực lượng chức năng.

Pờ Văn Hà bị cơ quan công an bắt giữ - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Người Lao động, gần 3 ngày sau khi gây án, Minh gọi điện cho Hà nhờ mua sữa, bánh mì, lương khô, thuốc lá và điện thoại để soi đường và hứa sẽ cho Hà một chiếc điện thoại. Hà đã đồng ý đi mua đồ rồi mang đến cho Minh. Khi nhận đồ tiếp tế từ Hà, Minh đưa cho Hà một chiếc iPhone 7 Plus. Thấy Minh không có tiền, Hà tiếp tục đưa cho Minh 50.000 đồng và chỉ đường cho nghi phạm giết người đi trốn.

Được biết, trong quá trình truy bắt Minh, cơ quan công an đã triệu tập Hà để hỏi về hoạt động của Minh nhưng người này đã khai không gặp Minh khiến quá trình truy bắt nghi phạm gặp khó khăn.

Nghi phạm Lù Xuân Minh bị bắt giữ sau nhiều ngày bỏ trốn - Ảnh: báo Người Lao động

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 7/1, người dân phát hiện có một nam giới tử vong với nhiều vết đâm trên người tại khu vực đồi cao su thuộc xã Hoang Thèn. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là ông Vũ Văn Y. (SN 1979, trú tại thôn Mồ, xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).

Sau khi gây án, thủ phạm bỏ lại hiện trường dao nhọn, áo khoác, gương xe rồi mang xe máy cướp được đến bán cho một người ở xã Dào San, cách nơi gây án khoảng 40 km với giá 4 triệu đồng. Quá trình điều tra, công an xác định nghi phạm gây án là Lù Xuân Minh (SN 2000, trú tại xã Hoang Thèn).