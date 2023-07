Liên quan đến vụ giết tài xế xe ôm, cướp tài sản rồi bỏ trốn lên rừng, theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án giết người, cướp tài sản và quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Pờ Văn Hà (46 tuổi, ở xã Bản Lang, huyện Phong Thổ) về hành vi che giấu tội phạm.

Theo cơ quan công an, Pờ Văn Hà khai nhận có quen biết từ trước với nghi phạm Lù Xuân Minh (cả 2 đều là đối tượng nghiện ma túy), nên vào khoảng 16h ngày 7/1, sau khi giết người, cướp tài sản, Minh đã gọi điện cho Hà để nhờ mua ma túy sử dụng, rồi cả 2 đến nhà riêng của Hà để dùng ma túy.