Gia đình bàng hoàng, đau xót khi phát hiện thi thể hai đứa trẻ trong phòng ngủ, đồng thời không hiểu tại sao người mẹ trẻ lại hành động dại dột như vậy.

Liên quan đến vụ hai cháu bé tử vong bất thường tại nhà riêng, chiều 30/9, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy lời khai nghi phạm Nguyễn Thanh Thảo (23 tuổi, mẹ ruột hai cháu bé). Theo lời khai ban đầu, trong lúc cha mẹ chồng và chồng không có ở nhà, Thảo dùng gối ngủ đè lên người các bé. Sau khi 2 bé tử vong, Thảo bỏ nhà đi lang thang. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định 2 nạn nhân tử vong do bị ngạt thở.



Căn phòng nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Tiền Phong Bà Phạm Thị Gi. (62 tuổi, bà nội 2 cháu bé, ngụ ấp Hoà Bình, xã Hoà Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) cho biết, hai vợ chồng Thảo kết hôn khoảng 3 năm nay. Trong cuộc sống sinh hoạt chưa bao giờ cả hai xảy ra mâu thuẫn to tiếng. Công việc thường ngày của Thảo là chăm con và giặt giũ quần áo. Tính Thảo ít nói, không hay giao tiếp với hàng xóm. Trước khi xảy ra vụ việc, bà Gi cũng không thấy con dâu có biểu hiện bất thường gì. Cách đây hơn 1 tuần, Thảo xin chồng một chiếc điện thoại, sau đó chồng Thảo cũng đã mua cho vợ. Bà Gi không hiểu tại sao con dâu lại hành động dại dột như vậy.

Công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Thời Đại Ông Phạm Văn Ch. (chồng bà Gi) kể, sáng 30/9, ông bà và con trai đi đám thôi nôi của người quen ngoài xã, ở nhà chỉ còn Thảo và 2 đứa bé. Ăn tiệc xong, chồng Thảo về nhà trước, lúc về nhà thấy cửa chỉ khép hờ mà không có khoá, đi vào phòng thì thấy 2 đứa con đang nằm trên giường, bên ngoài có mùng che cẩn thận. Nghĩ con ngủ nên chồng Thảo lẳng lặng ra ngoài. Đến trưa, vợ chồng ông Ch. về nhà, vào phòng đánh thức 2 cháu để ăn bánh. Khi dở mùng lên, ông bà tá hỏa phát hiện 2 cháu nội đã tử vong, cơ thể tê cứng, mũi và miệng có máu bầm. Gia đình lập tức báo công an. Ông Ch. cho biết thêm, lúc đi ăn tiệc về ông bà và con trai không thấy con dâu đâu, gia đình gọi điện thì nhấc máy nhưng không có ai trả lời.

Gia đình bàng hoàng, đau xót trước hành động dại dột - Ảnh: Tiền Phong Anh Phạm Thanh V. (39 tuổi, cha ruột của 2 đứa bé) cho biết, anh và vợ không có bất cứ mâu thuẫn gì. Hôm xảy ra sự việc, anh có hỏi thăm người thân ở trong xóm thì họ cho biết Thảo thuê xe ôm chở đi đâu đó nhưng một số người không dám nhận, khi đó Thảo đi bộ hơn 1km để tìm xe và trốn về nhà cha mẹ ruột ở huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang.

Hành động bất ngờ của hung thủ sau khi dùng chày, dao sát hại vợ do mâu thuẫn gia đình Con gái đi làm về phát hiện mẹ chết trong nhà vệ sinh, trên người có nhiều vết thương. Trong khi đó, chồng nạn nhân cũng biến mất khỏi hiện trường.

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