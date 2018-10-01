Vụ mẹ sát hại 2 con ruột ở Kiên Giang: Lời kể đau xót của gia đình

Tin nóng 01/10/2018 18:56

Gia đình bàng hoàng, đau xót khi phát hiện thi thể hai đứa trẻ trong phòng ngủ, đồng thời không hiểu tại sao người mẹ trẻ lại hành động dại dột như vậy.

Liên quan đến vụ hai cháu bé tử vong bất thường tại nhà riêng, chiều 30/9, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy lời khai nghi phạm Nguyễn Thanh Thảo (23 tuổi, mẹ ruột hai cháu bé).

Theo lời khai ban đầu, trong lúc cha mẹ chồng và chồng không có ở nhà, Thảo dùng gối ngủ đè lên người các bé. Sau khi 2 bé tử vong, Thảo bỏ nhà đi lang thang. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định 2 nạn nhân tử vong do bị ngạt thở.

Vụ mẹ sát hại 2 con ruột ở Kiên Giang: Lời kể đau xót của gia đình - Ảnh 1
Căn phòng nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Tiền Phong

Bà Phạm Thị Gi. (62 tuổi, bà nội 2 cháu bé, ngụ ấp Hoà Bình, xã Hoà Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) cho biết, hai vợ chồng Thảo kết hôn khoảng 3 năm nay. Trong cuộc sống sinh hoạt chưa bao giờ cả hai xảy ra mâu thuẫn to tiếng.

Công việc thường ngày của Thảo là chăm con và giặt giũ quần áo. Tính Thảo ít nói, không hay giao tiếp với hàng xóm. Trước khi xảy ra vụ việc, bà Gi cũng không thấy con dâu có biểu hiện bất thường gì. Cách đây hơn 1 tuần, Thảo xin chồng một chiếc điện thoại, sau đó chồng Thảo cũng đã mua cho vợ. Bà Gi không hiểu tại sao con dâu lại hành động dại dột như vậy.

Vụ mẹ sát hại 2 con ruột ở Kiên Giang: Lời kể đau xót của gia đình - Ảnh 2
Công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Thời Đại

Ông Phạm Văn Ch. (chồng bà Gi) kể, sáng 30/9, ông bà và con trai đi đám thôi nôi của người quen ngoài xã, ở nhà chỉ còn Thảo và 2 đứa bé. Ăn tiệc xong, chồng Thảo về nhà trước, lúc về nhà thấy cửa chỉ khép hờ mà không có khoá, đi vào phòng thì thấy 2 đứa con đang nằm trên giường, bên ngoài có mùng che cẩn thận.

Nghĩ con ngủ nên chồng Thảo lẳng lặng ra ngoài. Đến trưa, vợ chồng ông Ch. về nhà, vào phòng đánh thức 2 cháu để ăn bánh. Khi dở mùng lên, ông bà tá hỏa phát hiện 2 cháu nội đã tử vong, cơ thể tê cứng, mũi và miệng có máu bầm. Gia đình lập tức báo công an.

Ông Ch. cho biết thêm, lúc đi ăn tiệc về ông bà và con trai không thấy con dâu đâu, gia đình gọi điện thì nhấc máy nhưng không có ai trả lời.

Vụ mẹ sát hại 2 con ruột ở Kiên Giang: Lời kể đau xót của gia đình - Ảnh 3
Gia đình bàng hoàng, đau xót trước hành động dại dột - Ảnh: Tiền Phong

Anh Phạm Thanh V. (39 tuổi, cha ruột của 2 đứa bé) cho biết, anh và vợ không có bất cứ mâu thuẫn gì.  Hôm xảy ra sự việc, anh có hỏi thăm người thân ở trong xóm thì họ cho biết Thảo thuê xe ôm chở đi đâu đó nhưng một số người không dám nhận, khi đó Thảo đi bộ hơn 1km để tìm xe và trốn về nhà cha mẹ ruột ở huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang.

Hành động bất ngờ của hung thủ sau khi dùng chày, dao sát hại vợ do mâu thuẫn gia đình

Hành động bất ngờ của hung thủ sau khi dùng chày, dao sát hại vợ do mâu thuẫn gia đình

Con gái đi làm về phát hiện mẹ chết trong nhà vệ sinh, trên người có nhiều vết thương. Trong khi đó, chồng nạn nhân cũng biến mất khỏi hiện trường.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ giết hai con giết người mẹ giết con

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 59 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào