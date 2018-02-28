Vụ đôi nam nữ chết cháy trong tiệm tóc: Ám ảnh tiếng kêu cứu yếu ớt rồi lịm dần

Tin nóng 28/02/2018 15:27

Một số hàng xóm tỏ ra vô cùng bàng hoàng, tiếc thương nạn nhân xấu số. Họ cho biết bản thân không thể ngủ nổi vì ám ảnh tiếng kêu cứu yếu ớt rồi lịm dần của chị Oanh trong thời khắc tiệm làm tóc bốc cháy.

Rạng sáng nay (28/2), một tiệm làm tóc trên đường Trần Thị Bảy (phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) bất ngờ bốc cháy khiến đôi nam nữ trong nhà tử vong. Nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời khắc ngọn lửa bùng lên cùng tiếng kêu cứu yếu ớt rồi lịm dần của nạn nhân.

Vụ đôi nam nữ chết cháy trong tiệm tóc: Ám ảnh tiếng kêu cứu yếu ớt rồi lịm dần - Ảnh 1
Đôi nam nữ chết cháy trong tiệm tóc khiến người dân địa phương bàng hoàng - Ảnh: Thanh Niên

Nạn nhân của vụ cháy là chị Kiều Oanh (30 tuổi, quê Đắk Lắk) cùng chồng là anh Nhật (32 tuổi). Cặp đôi là đồng hương, kết hôn đã được 5 năm, mới ly dị 5 tháng trước và có một con trai 4 tuổi.

Sau khi dập lửa, vài người bạn của hai vợ chồng ở lại hiện trường để thu dọn đồ đạc. Một số hàng xóm tỏ ra vô cùng bàng hoàng, tiếc thương nạn nhân xấu số. Họ cho biết bản thân không thể ngủ nổi vì ám ảnh tiếng kêu cứu yếu ớt rồi lịm dần của chị Oanh trong thời khắc tiệm làm tóc bốc cháy.

The lời chủ nhà trọ, chị Oanh về đường Trần Thị Bảy thuê nhà mở tiệm tóc còn chồng làm thợ điện. Người phụ nữ này làm việc siêng năng và sống chan hòa với mọi người nên rất được yêu quý.

Vụ đôi nam nữ chết cháy trong tiệm tóc: Ám ảnh tiếng kêu cứu yếu ớt rồi lịm dần - Ảnh 2
Hàng xóm ám ảnh tiếng kêu cứu yếu ớt của nạn nhân trong vụ cháy - Ảnh: Thanh Niên

Một phụ nữ sống gần tiệm làm tóc cho biết, chị Oanh từng kể rằng sắp về quê ly dị chồng vì anh Hải hay nhậu nhẹt và ghen tuông vô cớ. Sau đó thấy chị vẫn làm việc như bình thường, anh Hải cũng hay tới thăm nom.

Chiều 27/2, khi chị Oanh đang làm tóc cho khách thì chồng cũ tới và cả hai xảy ra mâu thuẫn. Có người nhìn thấy chị Oanh chạy ra ngoài, sau đó anh Hải ra tay đánh vợ và lôi trở lại tiệm khóa trái cửa. "Tôi nghe chị Oanh khóc, van xin gì đấy. Không lâu sau thì người chồng hét lớn nói kiểu như lời tuyệt mệnh vậy. Rồi lửa bùng lên. Cháy lớn lắm", một thanh niên chứng kiến sự việc cho biết.

Thấy vậy, nhiều người trong dãy trọ hô hoán nhau đến phía trước tiệm định mở cửa xông vào trong nhưng không được vì cửa đã khóa trái. Họ lại chạy đến hông nhà đập kính cửa sổ rồi múc nước tạt vào căn phòng với hy vọng dập được lửa cứu người nhưng không kịp.

Khi công an tới nơi, chị Oanh và chồng đã tử vong. Đồ đạc trong phòng ngổn ngang giống như vừa xảy ra ẩu đả. Mọi người tỏ ra vô cùng đau xót khi nghĩ đến tương lai đứa trẻ 4 tuổi mất cả cha lẫn mẹ trong tích tắc.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   đôi nam nữ chết cháy cháy nhà

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