Sau khi vụ việc xảy ra, nhận được tin báo về vụ việc chặt phá Công an huyện Thủy Nguyên đã ngay lập tức đến hiện trường điều tra, làm rõ và đưa những đối tượng có liên quan đến vụ chặt phá, do gia đình ông Quân chặn bắt được, lên trụ sở công an giải quyết.

Ông Quân cho biết, vườn chuối bị đốn hạ nằm ở thôn 2, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên do ông khai hoang từ năm 1989 với diện tích là 20.000 m2. Vào năm 2007, ông Quân cùng một vài người - trong số đó có ông Nguyễn Văn Bính cùng cư trú tại xã Cao Nhân và ông Đỗ Văn Chí trú tại xã Tam Hưng, Thủy Nguyên - thành lập công ty để làm xưởng đóng và sửa chữa tàu.