Vụ chặt phá vườn chuối ở Hải Phòng: Cơ quan công an khẳng định không có việc bao che cho các đối tượng

Tin nóng 19/05/2017 22:14

Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) vừa có thông tin chính thức về vụ việc hàng nghìn cây chuối trong vườn nhà ông Phạm Văn Quân bị đốn hạ trong đêm 15/5.

Sau khi vụ việc xảy ra, nhận được tin báo về vụ việc chặt phá Công an huyện Thủy Nguyên đã ngay lập tức đến hiện trường điều tra, làm rõ và đưa những đối tượng có liên quan đến vụ chặt phá, do gia đình ông Quân chặn bắt được, lên trụ sở công an giải quyết.

Ông Quân cho biết, vườn chuối bị đốn hạ nằm ở thôn 2, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên do ông khai hoang từ năm 1989 với diện tích là 20.000 m2. Vào năm 2007, ông Quân cùng một vài người - trong số đó có ông Nguyễn Văn Bính cùng cư trú tại xã Cao Nhân và ông Đỗ Văn Chí trú tại xã Tam Hưng, Thủy Nguyên - thành lập công ty để làm xưởng đóng và sửa chữa tàu.

Vụ chặt phá vườn chuối ở Hải Phòng: Cơ quan công an khẳng định không có việc bao che cho các đối tượng - Ảnh 1
Ông Quân ngồi khóc bên hàng nghìn cây chuối bị chặt phá - Ảnh: Internet

Song, từ khi thành lập cho đến nay, công ty không hoạt động nên ông Quân tiếp tục trồng chuối và hoa màu. Mãi đến năm ngoái, ông Quân mới được biết mảnh đất mình khai hoang và sử dụng đóng cổ phần vào công ty do ông Nguyễn Văn Bính đứng tên.

Ông Quân đã đưa đơn kiến nghị lên các cấp chính quyền địa phương nhưng chưa được giải quyết, do ông không cung cấp được các tài liệu liên quan đến nguồn gốc mảnh đất trồng chuối bị chặt. Còn theo ông Chí, vào năm 2008, ông Chí thành lập Công ty cổ phần Cao Hưng Thịnh sửa chữa, đóng tàu sông biển, có sự góp vốn của các ông bà: Nguyễn Văn Bính, Nguyễn Đình Kỷ, Hoàng Thị Nhung, Trần Thị Chuốt và Phạm Văn Quân. Các thành viên trên quyết định giao cho bà Nhung, ông Bính, ông Quân làm thủ tục thuê và sử dụng đất với UBND huyện Thủy Nguyên.

Tuy nhiên, sau đó, do kinh tế suy thoái nên ông Kỷ xin rút vốn và thống nhất chuyển Công ty Cao Hưng Thịnh đổi tên thành Công ty Chí Linh, do ông Chí làm giám đốc. Sau một thời gian, ông Bính và bà Minh cũng rút vốn và thỏa thuận giao 2 thửa đất cùng tài sản trên đất của họ cũng như các giấy tờ liên quan cho bà Phạm Thúy Huyền (vợ ông Chí) và bà Hoàng Thị Ngọc để làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đối với 2 thửa đất trên. Hiện ông Quân còn 200 triệu cổ phần trong Công ty Chí Linh.

Đến tháng 6/2016, công ty Chí Linh định thành lập 2 xưởng sản xuất gạch nên ông Chí đã yêu cần ông Quân không được tiếp tục trồng chuối ở thửa đất thuộc về công ty và nhiều lần gửi thông báo về việc trả mảnh đất nhưng ông Quân đều không thực hiện.

Vì thế, vào ngày 1/4/2017, ông Chí đã giao cho Đỗ Hữu Mạnh sinh năm 1971, là nhân viên của Công ty Chí Linh thuê người dọn dẹp mặt bằng để chuẩn bị khởi công dự án. Mạnh và một số người được thuê đã tiến hành đốn hạ chuối trên mảnh đất trên vào rạng sáng ngày 15/5 vừa qua. Ông Quân phát hiện và ra sức ngăn cản nhưng nhóm người trên vẫn tiếp tục chặt phá các loại cây trên diện tích khoảng 14.000m2, bao gồm 2200 cây chuối, 12 cây nhãn con và 2 cây cau con.

Khi nhận được thông tin, Công an xã Cao Nhân đã cùng công an huyện đưa 11 đối tượng về UBND xã để điều tra và thu giữ 11 con dao dùng để đốn hạ cây. Sau khi làm rõ lý lịch các đối tượng, công an xã và huyện đã bàn giao các đối tượng này cho địa phương và gia đình quản lý.

Hiện Công an huyện Thủy Nguyên vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc theo đúng trình tự và khẳng định không hề có sự bao che, giấu diếm. Đồng thời, cơ quan này cũng khẳng định những đối tượng tham gia vụ việc không ai có liên quan đến các cấp lãnh đạo như lời đồn đại trước đó.

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