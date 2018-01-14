Theo bố ruột nạn nhân, ông Dinh từng nhiều lần đánh chửi, đuổi con dâu đi trước sự chứng kiến của họ hàng làng xóm. Hôm xảy ra sự việc, ông Dinh cầm dao đi ra đi vào nói là muốn chẻ mía cho các cháu ăn, thực chất là chờ thời cơ sát hại con dâu.

Những ngày gần đây, vụ án bố chồng chém nàng dâu tử vong xảy ra ở xã Ái Thượng, huyện miền núi Bá Thước (Thanh Hóa) khiến người dân địa phương vô cùng bàng hoàng. Nạn nhân là chị Bùi Thị Hậu (28 tuổi). Nghi phạm của vụ án là ông Quách Văn Dinh (56 tuổi, bố chồng nạn nhân). Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Tiền Phong Anh Quách Văn Quyển (chồng chị Hậu) vừa mất vì bệnh được gần 2 tháng. Hôm xảy ra vụ án, chị Hậu về nhà làm lễ 49 ngày cho chồng. Đang làm cơm, ông Dinh bất ngờ cầm dao xông vào chém 3 nhát vào người con dâu khiến nạn nhân nằm gục xuống đất. "Tôi cũng không rõ con dâu và chồng tôi có xích mích gì mà lại xảy ra chuyện như vậy", bà Hà Thị Nầu (vợ ông Dinh) thất thần kể lại với Tiền Phong.

Hiện tại, 2 bé (lớp 1 và 3 tuổi) con của chị Hậu đang sống cùng bà Nầu. Ngoài ra còn có 2 đứa cháu khác cũng được bà Nầu chăm sóc do bố mẹ chúng đã ly hôn. Tuổi cao sức yếu, cộng thêm chồng đang vướng vào lao lý không biết có ngày trở ra hay không, bà Nầu không biết phải làm thế nào để lo cho cuộc sống đầy khó khăn phía trước. Ông Hoan (bố ruột nạn nhân) cho rằng ông Dinh cố ý giết con dâu chứ không phải hành động bộc phát - Ảnh: Tiền Phong Ông Bùi Văn Hoan (bố ruột chị Hậu) kể lại cái chết của con bằng giọng day dứt. Trước đó hai vợ chồng chị Hậu đi làm thuê trong miền Nam, gửi con cho ông bà nội chăm sóc. Gần đây sau khi chồng mất, chị Hậu bị bố chồng đuổi đánh về nhà mẹ đẻ. Việc này hàng xóm làng giềng ai cũng biết. Lần gần đây nhất là ngày 27/12/2017, chị Hậu bị ông Dinh chửi đánh phải cầu cứu bà con họ hàng. Sau đó chị đã làm đơn xin về nhà bố mẹ đẻ ở, không sống cùng nhà chồng nữa.

Sáng hôm xảy ra sự việc (5/1), ông Dinh cùng một người con rể đến nhà mời con dâu về dự đám 49 ngày của chồng. Tại đây, ông Dinh và người con rể ở lại ăn cơm, uống vài chén rượu rồi mới chở chị Hậu về nhà mình. Linh tính có chuyện chẳng lành, ông Hoan vội đi xe máy sang nhà thông gia vì sợ con gái lại bị người ta đuổi đánh. Ông Quách Văn Dinh đã ra đầu thú - Ảnh: CAND Đến 14 giờ chiều, trong lúc cả nhà đang ngồi uống nước, ông Dinh cầm con dao đi qua đi lại nói để chẻ mía cho các cháu ăn. Trong lúc chị Hậu đang ngồi xếp quần áo mang về nhà ngoại dùng, ông Dinh cầm dao chạy vào đâm, chém nhiều nhát lên người con dâu, sau đó bỏ chạy lên núi phía sau nhà. Liên kết những tình tiết trên lại với nhau, cộng thêm việc chị Hậu nhiều lần bị đuổi đánh, ông Hoan cho rằng ông Dinh có chủ ý sát hại con dâu chứ không phải hành động bộc phát. Nói về tương lai hai đứa con của Hậu, ông Hoan cho biết: "Dù hoàn cảnh gia đình tôi còn khó khăn, nhưng nếu gia đình bên nội không có điều kiện nuôi dưỡng hai cháu, gia đình tôi sẽ đón cháu về nuôi và cho hai cháu đi học". Như đã đưa tin, ngày 5/1 vừa qua, ông Quách Văn Dinh mời con dâu là chị Bùi Thị Hậu về làm giỗ 49 ngày cho chồng vì sau khi chồng mất, chị Hậu về nhà ngoại sinh sống. Trong lúc làm cơm, ông Dinh bất ngờ cầm dao chém nhiều nhát vào người chị Hậu khiến nạn nhân tử vong vì mất máu quá nhiều. Sau khi gây án, ông Dinh bỏ trốn vào rừng, nhưng rồi lại ra đầu thú tại Công an huyện Bá Thước vào sáng ngày 6/1. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguyên nhân đau lòng vụ bố chồng chém con dâu tử vong ở Thanh Hóa Vụ án mạng bố chồng chém con dâu tử vong ở Thanh Hóa khiến người dân địa phương vô cùng bàng hoàng. Hầu hết mọi người đều xót thương cho hai con nhỏ của chị Hậu vì mất cả cha lẫn mẹ trong thời gian ngắn.

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