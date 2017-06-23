Về phía nguyên đơn, ông Cao Toàn Mỹ vẫn giữ nguyên vẻ tự tin như ở các phiên xét xử trước.

Từ sáng sớm, cả hai bên bị can và bị hại đã có mặt để dự phiên tòa.

Phiên tòa hôm nay sẽ tiếp tục diễn ra nhằm tìm ra những bằng chứng, lời khai xác thực để đưa "kẻ lừa đảo" thật sự ra trước vành móng ngựa.

Khi trả lời chất vấn của Hội đồng xét xử, ông Cao Toàn Mỹ khai rằng mình chỉ có quan hệ bàn bè thân thiết với bị cáo Trương Hồ Phương Nga.

Ông Mỹ khai mình quen biết Phương Nga qua người bạn rồi trò chuyện qua mạng xã hội. Sau đó, khi mối quan hệ trở nên thân thiết, ông Mỹ có mời Phương Nga đến để làm MC miễn phí cho một vài chương trình của công ty.

Về phần bị cáo Thùy Dung, cô khai trước tòa rằng, mình đã gặp nhiều áp lực, thậm chí là chịu sức ép bởi các kiểm soát viên trong lúc lấy lời khai. Bị cáo Dung còn bày tỏ rằng, Tòa cùng Hội đồng xét xử đang có thành kiến với mình cùng bị cáo Phương Nga.

Sau đó, luật sư biện hộ bên phía Hoa hậu Phương Nga - ông Nguyễn Đình Dũ đưa ra một vài bằng chứng nhằm chứng minh bị cáo không có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản như lời ông Cao Toàn Mỹ tố cáo. Cụ thể, luật sư đưa ra 2 biên bản mua bán nhà và 1 biên bản viết tay của Phương Nga ghi nhận việc bị cáo nhận 16,5 tỷ đồng từ ông Cao Toàn Mỹ.

Sau phần chất vấn từ phía luật sư biện hộ cho Hoa hậu Phương Nga và ông Cao Toàn Mỹ, chủ tọa đã tuyên bố kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 23/6/2017. Và phiên tòa xét xử tiếp theo sẽ diễn ra vào 8 giờ sáng ngày 26/6/2017 tại TAND TP.HCM.