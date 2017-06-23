Vụ án HH Phương Nga: Ông Cao Toàn Mỹ nói chỉ là quan hệ bạn bè

Tin nóng 23/06/2017 10:07

Sáng nay 23/6/2017, tại TAND TP.HCM tiếp tục diễn ra phiên tòa sơ thẩm lần thứ 2 vụ Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị cáo buộc về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ những tình tiết mới được hé lộ, trong ngày xét xử hôm nay, những người quan tâm cho rằng những bằng chứng quan trọng nhất sẽ được đưa ra trước Hội đồng xét xử.

Từ sáng sớm, cả hai bên bị can và bị hại đã có mặt để dự phiên tòa.

Về phía nguyên đơn, ông Cao Toàn Mỹ vẫn giữ nguyên vẻ tự tin như ở các phiên xét xử trước.

Vụ án HH Phương Nga: Ông Cao Toàn Mỹ nói chỉ là quan hệ bạn bè - Ảnh 1
Ông Cao Toàn Mỹ vẫn giữ thái độ tự tin như trong các phiên xét xử trước

Phiên tòa hôm nay sẽ tiếp tục diễn ra nhằm tìm ra những bằng chứng, lời khai xác thực để đưa "kẻ lừa đảo" thật sự ra trước vành móng ngựa.

Vụ án HH Phương Nga: Ông Cao Toàn Mỹ nói chỉ là quan hệ bạn bè - Ảnh 2
Ông Mỹ đang trao đổi thông tin với luật sư biện hộ của mình trước khi phiên tòa bắt đầu 

Vụ án HH Phương Nga: Ông Cao Toàn Mỹ nói chỉ là quan hệ bạn bè - Ảnh 3
Trước khi phiên xét xử diễn ra, Hoa hậu Phương Nga đã có trao đổi với phía luật sư của mình 

Vụ án HH Phương Nga: Ông Cao Toàn Mỹ nói chỉ là quan hệ bạn bè - Ảnh 4
Hoa hậu Phương Nga vẫn giữ được sự bình tĩnh và tự tin tại phiên toàn lần này 

Khi trả lời chất vấn của Hội đồng xét xử, ông Cao Toàn Mỹ khai rằng mình chỉ có quan hệ bàn bè thân thiết với bị cáo Trương Hồ Phương Nga.

Vụ án HH Phương Nga: Ông Cao Toàn Mỹ nói chỉ là quan hệ bạn bè - Ảnh 5
Hoa hậu Phương Nga vẫn kiên quyết giữ quyền im lặng trước tòa

Ông Mỹ khai mình quen biết Phương Nga qua người bạn rồi trò chuyện qua mạng xã hội. Sau đó, khi mối quan hệ trở nên thân thiết, ông Mỹ có mời Phương Nga đến để làm MC miễn phí cho một vài chương trình của công ty.

Về phần bị cáo Thùy Dung, cô khai trước tòa rằng, mình đã gặp nhiều áp lực, thậm chí là chịu sức ép bởi các kiểm soát viên trong lúc lấy lời khai. Bị cáo Dung còn bày tỏ rằng, Tòa cùng Hội đồng xét xử đang có thành kiến với mình cùng bị cáo Phương Nga.

Vụ án HH Phương Nga: Ông Cao Toàn Mỹ nói chỉ là quan hệ bạn bè - Ảnh 6
Bị cáo Thùy Dung cho rằng, Viện kiểm soát đã có thành kiến với mình và Hoa hậu Phương Nga - Ảnh: Internet

Sau đó, luật sư biện hộ bên phía Hoa hậu Phương Nga - ông Nguyễn Đình Dũ đưa ra một vài bằng chứng nhằm chứng minh bị cáo không có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản như lời ông Cao Toàn Mỹ tố cáo. Cụ thể, luật sư đưa ra 2 biên bản mua bán nhà và 1 biên bản viết tay của Phương Nga ghi nhận việc bị cáo nhận 16,5 tỷ đồng từ ông Cao Toàn Mỹ. 

Vụ án HH Phương Nga: Ông Cao Toàn Mỹ nói chỉ là quan hệ bạn bè - Ảnh 7
Luật sư biện hộ cho Hoa hậu Phương Nga - ông Nguyễn Đình Dũ đưa ra chứng cứ và đặt câu hỏi cho ông Cao Toàn Mỹ

Vụ án HH Phương Nga: Ông Cao Toàn Mỹ nói chỉ là quan hệ bạn bè - Ảnh 8
Luật sư Nguyễn Đình Dũ đưa chứng cứ đến xác nhận với ông Cao Toàn Mỹ

Sau phần chất vấn từ phía luật sư biện hộ cho Hoa hậu Phương Nga và ông Cao Toàn Mỹ, chủ tọa đã tuyên bố kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 23/6/2017. Và phiên tòa xét xử tiếp theo sẽ diễn ra vào 8 giờ sáng ngày 26/6/2017 tại TAND TP.HCM.

Vụ án HH Phương Nga: Ông Cao Toàn Mỹ nói chỉ là quan hệ bạn bè

Vụ án HH Phương Nga: Ông Cao Toàn Mỹ nói chỉ là quan hệ bạn bè

Sáng nay 23/6/2017, tại TAND TP.HCM tiếp tục diễn ra phiên tòa sơ thẩm lần thứ 2 vụ Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị cáo buộc về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ những tình tiết mới được hé lộ, trong ngày xét xử hôm nay, những người quan tâm cho rằng những bằng chứng quan trọng nhất sẽ được đưa ra trước Hội đồng xét xử.

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Từ khóa:   hoa hậu Phương Nga cao toàn mỹ quan hệ bạn bè

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