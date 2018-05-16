Tối 14/5, Công an TPHCM đã vây bắt thành công đối tượng Nguyễn Tấn Tài (biệt danh Tài Mụn, SN 1994, trú phường Tân Chánh Hiệp quận 12, TPHCM). Tài là nghi can chính trong vụ đâm thương vong 5 "hiệp sĩ" xảy ra vào tối 13/5, trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3).

Theo lời khai của đối tượng, tối 13/5, Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, trú tại Xuân Thới, Hóc Môn) rủ Nguyễn Tấn Tài đi trộm xe máy. Cả hai mang theo hung khí, đến khu vực đường Cách mạng tháng 8 thì phát hiện một chiếc xe SH đang dựng trên vỉa hè. Cả hai đang bẻ khóa chiếc xe thì bị nhóm "hiệp sĩ" phát hiện.

Theo cơ quan chức năng, Tài Mụn rất to khỏe và manh động. Cả 5 hiệp sĩ bị y đâm gục chỉ trong vòng 13 giây. Đặc biệt khi bị vây bắt, Tài Mụn dùng hung khí cố thủ, cơ quan công an đã phải nổ súng để áp chế đối tượng này.

Trước đây, gia đình Tài sinh sống tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Sau khi cha mẹ ly hôn, Tài về sống với ông bà nội tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Bà Ba Cang (bà nội Tài) chia sẻ mình trực tiếp nuôi cháu từ khi còn nhỏ. Lớn lên, Tài lập gia đình riêng rồi chuyển ra ngoài. Kể từ đây, bà nội Tài thường nghe thấy rất nhiều điều không hay về cháu mình.

Người thân cũng xác nhận Tài từng có tiền án, vừa mới ra tù cách đây không lâu. Bà Ba Cang chua xót nói, Tài Mụn ra nông nỗi này cũng một phần do thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm, giáo dục của cha mẹ.

Gia cảnh của đối tượng rất khó khăn, bà nội Tài bị bệnh tim nhưng vẫn tần tảo buôn bán nuôi cháu ăn học, tuy nhiên Tài chỉ học đến cấp 2 thì nghỉ. Sau này, Tài đi đâu làm gì bà Ba Cang đều không biết.

Tài có một em trai, hiện đang sống cùng bố. Trước đây Tài từng ở với bố và em nhưng sau khi lấy vợ thì chuyển ra ngoài thuê trọ.

Vợ Tài Mụn hiện đang mang thai, hoàn toàn suy sụp tinh thần khi nghe tin chồng bị bắt - Ảnh: Gia đình & Xã hội

"Nó cưới vợ được 3 tháng nay. Vợ nó người miền Trung, nhưng cũng sinh sống trong này lâu rồi. Vợ Tài hiền lành, dễ thương. Hai đứa nó thuê trọ gần đây, thỉnh thoảng cũng đưa nhau về thăm tôi", bà Ba Cang trao đổi với Gia đình & Xã hội.

Điều đau lòng là, vợ Tài Mụn đang mang thai, hiện đã được cha mẹ ruột đón về quê chăm sóc. Từ khi nghe tin chồng bị bắt, người phụ nữ này suy sụp tinh thần hoàn toàn.

"Tưởng nó tu chí rồi, trưởng thành rồi, biết lo cho gia đình vợ con rồi mà nào ngờ giờ lại thành như vậy. Thôi thì ai làm thì người đó chịu, nhưng mà còn vợ nó, con nó không biết sẽ sống sao đây", bà Ba Cang buồn bã cho biết.