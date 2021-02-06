Từ 6/2, người dân vào/ra TP Hải Phòng cần có giấy xác nhận của UBND, nêu rõ lý do, lịch trình

Tin nóng 06/02/2021 15:00

Kể từ 12h00 ngày 6/2 ,thành phố Hải Phòng sẽ kiểm soát tất cả các công dân ra và vào địa bàn thành phố nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc một số biện pháp đối với việc kiểm soát người ra vào địa bàn tỉnh.

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Cơ quan chức năng Hải Phòng kiểm soát người ra vào địa phương và thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm, cách ly theo quy định - Ảnh minh họa: Vietnamnet

Đối với công dân vào thành phố phải có Giấy xác nhận của UBND cấp xã tại nơi đi, trong đó nêu rõ lý do, lịch trình vào thành phố. Đối với công dân ra khỏi thành phố phải có Giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú về lý do, lịch trình đi và khi trở lại.

Yêu cầu các chủ phương tiện, chủ hàng bố trí nơi ăn, nghỉ tập trung cho các lái xe liên tỉnh.

Đối với các Chốt kiểm soát tại các cửa ngõ thành phố, tăng thêm lực lượng công an và quân sự để kiểm soát công dân ra khỏi thành phố. Tổ chức đưa ngay về các Khu cách ly y tế tập trung của thành phố đối với các công dân đến thành phố từ tỉnh Hải Dương, tỉnh Quảng Ninh và các công dân đến từ các vùng có dịch khác theo hướng dẫn của Ngành Y tế.

Chủ tịch UBND thành phố giao Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện việc cấp giấy xác nhận đối với các trường hợp nêu trên và chịu trách nhiệm về việc xác nhận. Đồng thời thành lập thêm Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại chân Cầu Nghìn.

UBND thành phố cũng giao Công an thành phố tăng cường lực lượng Cảnh sát giao thông thủy tuần tra thường xuyên trên các tuyến đường sông giáp ranh với các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình, các bến bãi trên các tuyến sông và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch. Đối với các trường hợp cố tình không đi cách ly y tế tập trung thì áp dụng biện pháp cưỡng chế đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Bên cạnh đó, theo nhận định của Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hải Phòng, hiện nay, tình hình dịch COVID-19 ở Gia Lai rất phức tạp. Tỉnh Gia Lai đang có 18 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo Cổng TTĐT thành phố Hải Phòng, trước tình hình trên, Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 thành phố đề nghị Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế bắt đầu thực hiện khai báo tất cả hành khách về sân bay Cát Bi từ tỉnh Gia Lai.

Theo đó, cơ quan chức năng tỉnh Hải Phòng sẽ phối hợp với Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi kiểm tra sàng lọc các trường hợp đến từ Gia Lai và mau chóng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện cách ly theo quy định.

Đối với hành khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, toàn bộ F1 liên quan đến ca bệnh 1883 từng đến thành phố Hồ Chí Minh đều âm tính, nên hiện nay đây là địa phương an toàn với dịch COVID-19. Vì vậy, Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 thành phố xác định chưa cần khai báo y tế đối với người đi máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh về, chỉ thực hiện quét thân nhiệt.

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Từ khóa:   COVID-19 ở Việt Nam Covid-19 Hải Phòng dương tính với Covid-19

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