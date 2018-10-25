Trà Vinh: Bắt khẩn cấp 'ông ngoại' 61 tuổi xâm hại cháu bé 9 tuổi nhiều lần

Tin nóng 25/10/2018 17:36

Thấy cụ ông gần gũi, thương yêu cháu bé nên gia đình rất tin tưởng. Không ngờ người được gọi là 'ông ngoại' này lại nhẫn tâm làm hại cháu bé.

Chiều nay (25/10), Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Trà Vinh) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lâm Văn Mới (61 tuổi, ngụ tại xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi Dâm ô trẻ em.

Trà Vinh: Bắt khẩn cấp 'ông ngoại' 61 tuổi xâm hại cháu bé 9 tuổi nhiều lần - Ảnh 1

Cụ ông 61 tuổi xâm hại cháu bé 9 tuổi khi được nhờ trông hộ - Ảnh: Dân Việt

Theo điều tra ban đầu của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, sáng 1/10, mẹ ruột cháu L. (9 tuổi, hàng xóm) dẫn cháu sang nhờ Mới trông giúp để chị đi công chuyện. Do cả hai đã quen biết từ trước nên chị L. tin tưởng giao phó con gái.

Đến trưa cùng ngày, khi cháu L. đang ngủ, Mới đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu. Hôm sau, cụ ông tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân nhỏ tuổi thì bị người dân ở gần đó phát hiện và báo cho gia đình nạn nhân.

Trà Vinh: Bắt khẩn cấp 'ông ngoại' 61 tuổi xâm hại cháu bé 9 tuổi nhiều lần - Ảnh 2
Thấy cụ ông gần gũi, thương yêu cháu bé nên gia đình rất tin tưởng. Không ngờ người được gọi là 'ông ngoại' này lại làm hại cháu bé - Ảnh: Dân Việt

Nhận tin báo, ngày 3/10, mẹ của cháu L. đến Công an huyện Châu Thành tố cáo việc con mình bị "yêu râu xanh" xâm hại tình dục. Mẹ nạn nhân còn cho biết, thời gian qua, thấy ông Mới gần gũi, thương yêu cháu L. nên gia đình quý mến và thường gọi là ông ngoại. Thấy cháu L. cũng quấn quýt ông Mới nên gia đình chị rất tin tưởng. Vụ việc xảy ra khiến ai nấy vô cùng bức xúc, phẫn nộ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

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