TP.HCM: Yêu cầu cơ sở tôn giáo bố trí phòng cách ly người sốt, ho

Ngày 20/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đã ban hành văn bản yêu cầu Trung tâm Y tế Thành phố Thủ Đức và các quận huyện hướng dẫn các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thờ tự đảm bảo quy định phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, Trung tâm y tế hướng dẫn cơ sở tôn giáo tổ chức để người tham dự về từ vùng dịch hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà phải khai báo y tế và báo ngay cho chính quyền hoặc cơ quan y tế địa phương để tiến hành các biện pháp giám sát y tế theo quy định. Người vào cơ sở tôn giáo phải được kiểm tra thân nhiệt, luôn luôn mang khẩu trang và giữ khoảng cách ít nhất 1m trong suốt khoảng thời gian tham dự lễ hội. Bên cạnh đó, rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh trước khi vào và trước khi ra về.

Người vào các cơ sở tôn giáo phải bắt buộc đeo khẩu trang - Ảnh: Báo Pháp Luật Ban tổ chức tại các cơ sở tôn giáo phải cho đo thân nhiệt người tham dự trước khi tham dự lễ; Bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại những vị trí thuận tiện cho người sử dụng và xà phòng tại các khu vệ sinh; Bố trí chỗ ngồi giãn cách từ 1m trở lên và tăng cường thông khí trong các không gian tổ chức lễ, nghi lễ; chuẩn bị đủ khẩu trang cho người tham dự lễ (nếu có nhu cầu). Ngoài ra, cơ sở tôn giáo được yêu cầu bố trí phòng cách ly tạm thời khi phát hiện có các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở, trong khi thông báo và chờ y tế địa phương đến hỗ trợ; vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn đối với bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, các đồ vật, sàn nhà, phòng họp, khu vệ sinh, mặt bàn, các nút bấm điều khiển,...thường xuyên và sau mỗi đợt lễ hoặc khi cần thiết;

Bố trí nước uống dùng riêng cho từng người (nếu có); đảm bảo giãn cách phù hợp khi sử dụng phòng ăn tập thể; bố trí đủ thùng đựng rác, chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý khi đầy rác. Ngoài ra, các cơ sở tôn giáo phải tăng cường truyền thông cho người tham dự các lễ hội, sự kiện tôn giáo khai báo y tế trung thực và cài đặt và bật ứng dụng BlueZone trên thiết bị di động thông minh. Các ứng dụng công nghệ trên internet được khuyến khích để thuyết giảng trực tuyến để giảm số lượng người đi lễ. Trước đó, UBND TP cũng đã ban hành công văn tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, trong đó dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Vào ngày 19/2, chùa Viên Giác (quận Tân Bình, TP.HCM) do để Phật tử tập trung quá đông người, không tuân các thủ quy định về phòng chống dịch COVID nên đã bị đề nghị tạm dừng hoạt động.

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