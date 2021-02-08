TP.HCM: Xét nghiệm SARS-CoV-2 khẩn cho 1.900 người dân khu Mả Lạng

Tin nóng 08/02/2021 21:08

Chiều tối 8/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM (HCDC) cho biết đang cùng Trung tâm Y tế quận 1 và cơ quan chức năng phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1) gấp rút phong tỏa khu vực Mả Lạng và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 1.900 cư dân ở đây.

Hoạt động nói trên được tiến hành vì có liên quan đến BN 2005 (nam, 32 tuổi, sống tại phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1). Đây cũng là lần đầu TP.HCM thực hiện lấy mẫu gộp xét nghiệm COVID-19 đối với hộ gia đình theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo HCDC, mặc dù BN 2005 được xác định không tiếp xúc nhiều người, nhưng do BN sống trong khu vực có lối đi nhỏ hẹp nên cơ quan y tế nhận định nguy cơ lây nhiễm khá cao.

Hiện, các lực lượng chức năng đang phong tỏa khu vực tứ giác Nguyễn Cư Trinh (bao gồm các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư Trinh và Cống Quỳnh). Người dân sống trong khu vực được yêu cầu không ra ngoài, những người vắng mặt trong thời điểm phong tỏa được yêu cầu quay về.

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Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 1.900 người dân sống ở khu Mả Lạng - Ảnh: Báo Pháp Luật

Ngoài khu dân cư Mả Lạng, HCDC cho biết, ngay khi có kết quả xét nghiệm nghi ngờ 6 trường hợp sống tại Gò Vấp nhiễm SARS-CoV-2, cơ quan chức năng nhanh chóng khoanh vùng, phong tỏa tạm thời các điểm liên quan và lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp liên quan.

Theo đó, cơ quan chức năng quận Gò Vấp đã lấy 1.030 mẫu của dân sống tại chung cư Felix Homes (phường 6); 108 mẫu của dân sống tại hẻm 251 (phường 10) và 45 mẫu trẻ dưới 5 tuổi tại Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ (phường 6) để xét nghiệm SARS-CoV-2.

TP.HCM: Xét nghiệm SARS-CoV-2 khẩn cho 1.900 người dân khu Mả Lạng - Ảnh 2

Cần Thơ họp khẩn sau khi TP.HCM có thêm 25 ca mắc COVID-19

Cần Thơ họp khẩn sau khi TP.HCM có thêm 25 ca mắc COVID-19

Chiều 8/2, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ đã có cuộc họp khẩn sau khi TP.HCM ghi nhận thêm thêm 25 ca dương tính với SARS-CoV-2.

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