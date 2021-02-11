TP.HCM tìm người đến nhà sách, quán ăn liên quan đến cụm dịch sân bay Tân Sơn Nhất

Sáng 11/2, HCDC (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM) thông báo tìm người đến quán ăn Vườn nướng Mái Đỏ (quán TantoFaz) ở đường Tây Hòa, thành phố Thủ Đức; nhà sách Bạch Đằng ở đường Lê Đức Thọ, Gò Vấp, khẩn trương khai báo để được kiểm tra tình hình dịch bệnh COVID-19.

Những địa điểm này, trong một số khung giờ, có người mắc COVID-19 đến. Cụ thể:

- Quán ăn Vườn nướng Mái Đỏ (quán TantoFaz), địa chỉ 146 đường Tây Hòa, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức, từ 14h đến 24h từ ngày 31/1 đến ngày 6/2.

- Nhà sách Bạch Đằng, địa chỉ 623 đường Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, từ 20h đến 21h30 ngày 5/2.

Những địa điểm này đều liên quan các ca nhiễm từ cụm dịch sân bay Tân Sơn Nhất.

HCDC yêu cầu những trường hợp có liên quan mau chóng liên hệ cơ quan chức năng để lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-coV-2.

HCDC yêu cầu những trường hợp có liên quan mau chóng liên hệ cơ quan chức năng để lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-coV-2 - Ảnh minh họa: Internet

Tối 10/2, HCDC cũng thông báo khẩn, yêu cầu những người đến Nhà hàng tiệc cưới Adora Nguyễn Kiệm tối 30/1 khai báo y tế địa phương.

Điều tra dịch tễ ghi nhận BN 2016 từng đến nhà hàng số 371 Nguyễn Kiệm tham dự tiệc cưới tại sảnh Sophia từ 17h đến 20h30 ngày 30/1.

Liên quan đến BN 2016 còn có BN 2015 và 2014 là bố, mẹ, em trai của "bệnh nhân 2003" - nhân viên xếp dỡ, giám sát hàng hoá tại sân bay Tân Sơn Nhất, thuộc công ty VIAGS.

Cũng theo HCDC, 5 ngày qua, thành phố ghi nhận 33 ca lây nhiễm liên quan ổ dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất. Trong đó 8 trường hợp mắc COVID-19 cùng chung nhóm làm việc bốc dỡ, sắp xếp, giám sát hành lý, hàng hóa ở sân đỗ máy bay, 25 trường hợp nhiễm là người nhà, hàng xóm... của họ.

Để đảm bảo an toàn cho hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, mọi nhân viên thuộc diện tiếp xúc với hành khách đều được xét nghiệm trước ca làm 24 giờ, có kết quả âm tính nCoV mới được vào làm việc.

Đối với nhân viên công ty VIASG, dù không tiếp xúc hành khách, vẫn sẽ được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trước một ngày vào ca làm việc. Riêng nhóm nhân viên bốc xếp được xét nghiệm hàng ngày. Hiện 1.561 hộ gia đình của nhân viên công ty VIAGS cũng đang được yêu cầu xét nghiệm tầm soát.

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