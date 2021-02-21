TP.HCM: Thêm 4 địa điểm phong tỏa đã được gỡ bỏ

Theo đó, 4 địa điểm đã gỡ bỏ phong tỏa từ ngày 16 đến 20/2, gồm:

4. Mắt Bão BPO, 12 Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình

Chính quyền địa phương dỡ phong tỏa một khu vực tại TP.HCM - Ảnh: HCDC

Như vậy, tính đến 21h ngày 20/2, TP.HCM chỉ còn 8 điểm phong toả:

1. Hẻm 67 Đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân

2. Hẻm 60 Khu phố 5, đường Nguyễn Văn Cự, phườngTân Tạo A, quận Bình Tân

3. CC Felix Home 44 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp

4. Hẻm 251 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp

5. Lô F, Chung cư Carillon, số 1 Trần Văn Danh, phường 13, quận Tân Bình

6. Đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình

7. Công ty TNHH Dịch vụ Việt Trung Sơn, 24 Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình

8. Bún chả Hoàn Kiếm Hà Nội, số 1 Phạm Văn Hai, phường 1, quận Tân Bình

HCDC cho hay thành phố đã 9 ngày không phát hiện trường hợp lây nhiễm mới trong cộng đồng và cơ bản đã kiểm soát được chuỗi lây nhiễm liên quan đến nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là cơ sở cho thành phố gỡ bỏ phong tỏa các địa điểm không còn nguy cơ.

Dù vậy nguy cơ dịch vẫn còn thường trực, đặc biệt là sau dịp Tết Nguyên đán khi người dân các tỉnh thành khác đổ về để tiếp tục học tập, làm việc. Do đó, thành phố tiếp tục triển khai tiếp nhận khai báo, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp đến từ các tỉnh thành thực hiện giãn cách xã hội, các ổ dịch đang được theo dõi, giám sát.

Đồng thời kiểm tra, giám sát các khu cách ly tại khách sạn, tại bệnh viện, các khu cách ly tập trung của quận huyện, khu cách ly của thành phố. Thực hiện cách ly người nhập cảnh theo quy định, giám sát người sau khi hoàn thành cách ly tập trung về cư trú tại thành phố cũng như bệnh nhân sau xuất viện theo quy định.

Ngoài ra, HCDC cũng sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm giám sát theo quy định đối với thành viên các tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố và xét nghiệm đối với bệnh nhân COVID-19 sau xuất viện, người cách ly tập trung, người sau cách ly về cư trú tại thành phố.