TP.HCM: Người đến thành phố sau Tết lưu ý thực hiện khai báo y tế

Tin nóng 15/02/2021 20:54

Để kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19, tránh lây lan trong cộng đồng, TP.HCM sẽ tổ chức kiểm tra khai báo y tế của hành khách đi máy bay, tàu hỏa, xe khách… đến thành phố sau Tết.

Chiều 15/2, tại cuộc họp trực tuyến Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết TP.HCM sẽ tổ chức kiểm tra khai báo y tế của hành khách đi máy bay, tàu hỏa, xe khách… đến Thành phố sau Tết.

Bên cạnh đó, ông Phong cũng yêu cầu các đơn vị trên địa bàn TP phải lên phương án để kiểm soát lượng lớn người trở lại TP.HCM làm việc sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Theo đó, đây là biện pháp cần thực hiện để kiểm soát dịch bệnh COVID-19, ngăn chặn lây lan trong cộng đồng. 

TP.HCM: Người đến thành phố sau Tết lưu ý thực hiện khai báo y tế - Ảnh 1
TP.HCM sẽ tổ chức kiểm tra khai báo y tế của hành khách đi máy bay, tàu hỏa, xe khách…  - Ảnh: Internet

Trước đó, từ ngày 5/2 - 10/2, TP.HCM phát hiện 35 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 10 nhân viên bốc xếp, giám sát hàng hóa tại sân bay Tân Sơn Nhất (Công ty VIAGS), 25 người khác liên quan đến nhóm bệnh nhân này.

Tính đến 15/2, kết quả xét nghiệm 2.946 F1 và F2 của 35 ca bệnh trên không phát hiện thêm người mắc mới. Bên cạnh đó, TP xét nghiệm hơn 9.800 người ở các khu vực có liên quan ca bệnh và cũng không ghi nhận người mắc mới. 

Liên quan đến sân bay Tân Sơn Nhất, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, thành phố phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát bổ sung các biện pháp phòng chống dịch như hạn chế tối đa dịch vụ ăn uống trong sân bay, cách ly tập trung 146 nhân viên bốc xếp hàng hóa… Toàn bộ nhân viên làm việc ở sân bay đều được xét nghiệm kiểm tra trước ca làm việc 24 giờ, kết quả âm tính mới được vào nhận ca làm. 

TP.HCM: Người đến thành phố sau Tết lưu ý thực hiện khai báo y tế - Ảnh 2

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Từ khóa:   Covid-19 Việt Nam phòng chống Covid-19 tình hình dịch bệnh Covid-19

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