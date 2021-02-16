TP.HCM: Người dân từ tỉnh về thành phố, ‘quan trọng nhất là phải nhớ mình đi những đâu trong Tết’

Tin nóng 16/02/2021 07:28

Nhằm phục vụ tốt nhất cho quá trình phòng chống dịch COVID-19 sau Tết, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hãy luôn thực hiện tốt thông điệp 5K của y tế, đặc biệt là ghi nhớ rõ những nơi mình đã từng đến trong suốt thời gian nghỉ Tết.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), hiện nay, các vùng nguy cơ đã được ngành y tế phong tỏa và đưa đi cách ly tập trung nếu cần thiết. Người dân cần hợp tác với cơ quan chức năng bằng cách thực hiện thông điệp 5K của ngành y tế (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế).

"Người dân từ tỉnh trở lại thành phố sau Tết, nhớ khai báo y tế và cần nhớ mình đã đi những đâu trong những ngày Tết. Vì rất có thể người dân sẽ nằm trong chuỗi F", bác sĩ Khanh chia sẻ. 

Theo đó, người dân cần bình tĩnh, không nên quá lo lắng dù trở về TP.HCM từ tỉnh có dịch hay không có dịch. Ngoài ra, bác sĩ Khanh khuyến cáo người dân nên cài đặt và bật ứng dụng Bluezone 24/24, đồng thời theo dõi diễn biến của dịch COVID-19, đặc biệt là những nơi mình đã từng đến, thực hiện khai báo y tế khi cần thiết.

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Người dân cần nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K của y tế và ghi nhớ những nơi mình đã từng đến trong Tết - Ảnh minh họa: Internet

Còn theo bác sĩ Đinh Thị Hải Yến, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), hiện đơn vị đang thảo luận và đưa ra các khuyến cáo, yêu cầu cụ thể đối với người trở về TP.HCM từ các quận huyện và tỉnh có ca mắc Covid-19 khác.

Riêng đối với nhóm công nhân, ông Hứa Quốc Hưng, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM cho biết, đơn vị này đã đề nghị người lao động khi về quê đón Tết phải ghi lại lịch trình di chuyển để phục vụ công tác phòng, chống dịch khi có yêu cầu. Sau khi trở lại TP.HCM, người lao động phải khai báo y tế, tự theo dõi tình hình sức khoẻ và báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất nếu phát hiện những dấu hiệu liên quan đến dịch bệnh.

 TP.HCM: Người dân từ tỉnh về thành phố, ‘quan trọng nhất là phải nhớ mình đi những đâu trong Tết’ - Ảnh 2

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Từ khóa:   Covid-19 TP.HCM Covid-19 Việt Nam phòng chống Covid-19

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