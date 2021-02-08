TP.HCM: Khuyến cáo người dân nên ở nhà, yêu cầu lãnh đạo quận huyện không 'bước chân' ra khỏi thành phố

Trong chiều 8/2, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TP.HCM đã có cuộc họp thứ 3 trong ngày. Tại cuộc họp của Chính phủ, sau khi TP. HCM ghi nhận thêm 25 ca nhiễm mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế về việc cho TP. HCM, Hà Nội có thể giãn cách xã hội một số khu vực.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị quận 1, Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Bình cần khoanh vùng thật nhanh để tiếp tục truy vết, kiểm tra. Bên cạnh đó, ông yêu cầu lãnh đạo các quận này không được bước ra khỏi TP.HCM, báo cho gia đình không về quê để tập trung toàn lực cho chống dịch.

Ngoài ra, để đảm bảo phòng dịch COVID-19, UBND TP.HCM đề nghị người dân bình tĩnh và thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Mặt khác, thành phố khuyến cáo người dân nên ở nhà, không tập trung đông người, không chia sẻ những thông tin chưa kiểm chứng về tình hình dịch bệnh. Đại diện Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM cho biết thêm, sẽ gửi các tin nhắn cho thuê bao di động toàn thành phố kêu gọi người dân nên ở nhà, hạn chế tối đa việc đi lại.

TP.HCM cũng yêu cầu người dân chủ động, tự giác khai báo với cơ quan y tế khi trở về từ các địa phương, khu vực có ổ dịch và các trường hợp tiếp xúc F0, F1 (theo thông báo của Bộ Y tế) để giám sát và cách ly kịp thời.

TP.HCM yêu cầu người dân chủ động, tự giác khai báo y tế và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, cách ly theo quy định - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, UBND các địa phương sẽ xử lý nghiêm hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng và không khai báo y tế.

Một cán bộ dương tính với COVID-19, UBND quận 10 tạm dừng tiếp công dân Tối 8/2, lãnh đạo UBND quận 10, TP.HCM xác nhận trên địa bàn có một ca nghi mắc COVID-19. Người này là nhân viên văn phòng đăng ký đất đai tại quận 10, có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính virus SARS-CoV-2.

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