TP.HCM đề nghị 6 tỉnh hỗ trợ truy tìm, truy vết các đối tượng nhập cảnh trái phép

Tin nóng 21/02/2021 07:34

TP. HCM đề nghị 6 tỉnh hỗ trợ thông tin để truy tìm người nhập cảnh trái phép. Đề nghị này nhằm giúp thành phố chủ động nắm bắt thông tin để kịp thời triển khai các biện pháp truy vết, phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu vừa ký văn bản gửi UBND 6 tỉnh: Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang đề nghị trao đổi thông tin các trường hợp nhập cảnh trái phép theo đường mòn, lối mở vào địa bàn có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại TP.HCM, hoặc có dấu hiệu di chuyển vào TP.HCM.

Đề nghị này nhằm giúp thành phố chủ động nắm bắt thông tin để kịp thời triển khai các biện pháp truy tìm, truy vết, phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

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Đối tượng nhập cảnh trái phép trốn khỏi khu cách ly ở TP.Dĩ An, Bình Dương - Ảnh: Thanh Niên 

Theo công văn, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, làm phát sinh tâm lý nhiều người Việt Nam ở nước ngoài tìm mọi cách nhập cảnh vào trong nước để tránh dịch. Hơn thế, tại một số quốc gia đã xuất hiện chủng virus SARS-CoV-2 biến thể mới với tốc độ lây lan rất nhanh. Nhằm tránh lây lan dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết định ngừng các chuyến bay đưa người Việt Nam từ các nước có chủng virus SARS-CoV-2 biến thể mới về nước.

Thời gian qua cũng đã xảy ra nhiều vụ nhập cảnh trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở, vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ. Số người nhập cảnh trái phép đã di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người gây ra nguy cơ cao lây lan bệnh dịch ra cộng đồng. Các cơ quan chức năng đã tập trung triển khai nhiều lực lượng, phương tiện, áp dụng nhiều biện pháp để truy tìm đối tượng, truy vết những người tiếp xúc và triển khai các biện pháp để phòng chống dịch.

Trước đó, ngày 19/2, UBND TP.HCM cũng đã yêu cầu người đứng đầu các sở ban ngành, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức và các quận huyện tiếp tục nâng mức cảnh giác cao nhất đối với dịch Covid-19, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch.

 TP.HCM đề nghị 6 tỉnh hỗ trợ truy tìm, truy vết các đối tượng nhập cảnh trái phép - Ảnh 2

Sáng 21/2, Việt Nam không ca mắc mới, tổng số ca mắc COVID-19 là 2.368 ca

Sáng 21/2, Việt Nam không ca mắc mới, tổng số ca mắc COVID-19 là 2.368 ca

Tính từ 18h ngày 20/2 đến 6h ngày 21/2, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca mắc mới. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại nước ta vẫn là 2.368 ca, trong đó có 1.469 ca lây nhiễm trong nước. Gần 83% bệnh nhân COVID-19 đợt này không có biểu hiện lâm sàng.

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Từ khóa:   Covid-19 Việt Nam Covid-19 TP.HCM dương tính Covid-19

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