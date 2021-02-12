TP.HCM có thêm 1 ca dương tính Covid-19 liên quan đến 'ổ dịch' sân bay Tân Sơn Nhất

Bệnh nhân sinh năm 1975, cư ngụ ở phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM. Đây là mẹ của một nhân viên bộ phận bốc xếp hàng hóa của Công ty Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam VIAGS và đang làm kiểm hàng tại Công ty GGM - Khu Công nghiệp Tân Bình 2.

Cụ thể, ca dương tính này được phát hiện trong quá trình tầm soát hơn 3.500 người nhà của nhân viên bốc xếp hàng hóa VIAGS, dù nhân viên sân bay này âm tính lần 1 nhưng người nhà lại dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ông Lâm Quân Minh Vương - chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận cho biết liên quan đến ca bệnh này, cơ quan chức năng đã cách ly thêm 2 trường hợp tiếp xúc gần (F1) là hàng xóm của bệnh nhân.

Ngày 9/2, bệnh nhân được xét nghiệm tầm soát lần 1 và có kết quả âm tính. Tuy nhiên, đến ngày 11/2, bà có kết quả dương tính và được chuyển Bệnh viện Dã chiến Củ Chi điều trị. Hiện tại tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định, sốt nhẹ.

Ngoài 11 hộ với 37 người tại hẻm Đông Hưng Thuận 08 (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM) đã được lấy mẫu xét nghiệm thì ngày 13/2, cơ quan chức năng sẽ mở rộng lấy mẫu xét nghiệm thêm 15 hộ trong tuyến hẻm này.

Trước đó, sau khi xét nghiệm gộp gia đình nhân viên trên, kết quả có dấu hiệu dương tính nên ngành y cho xét nghiệm đơn. Khi tách ra xét nghiệm đơn, người mẹ của nhân viên này có kết quả dương tính với Covid-19.

Bản thân nhân viên và em gái của anh có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với COVID-19 và đã được đưa đi cách ly tại Củ Chi.

Hiện nay, trước tình hình dịch bệnh, ngành Y tế thành phố tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19 trong sân bay, yêu cầu nhân viên đội bốc xếp hàng hóa của Công ty VIAGS xét nghiệm lần thứ 3, thực hiện trong vòng 24 giờ trước ca làm việc. Nếu kết quả âm tính mới được đến sân bay làm việc. Ngoài ra, sau khi kết thúc buổi làm việc tại sân bay, nhân viên sẽ tự cách ly tại nhà, chỉ ra ngoài để đi làm. Song song đó, người nhà của nhân viên đội bốc xếp hạn chế ra ngoài, chỉ ở tại nhà và ra ngoài khi có việc cần thiết, sử dụng các dịch vụ giao đến nhà...

Sở Y tế TP đang phối hợp với Cảng vụ Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất, Công ty VIAGS chuẩn bị phương án cách ly toàn bộ nhân viên công ty trong 14 ngày ở một khu riêng biệt gần sân bay, chỉ được phép đi làm theo ca vào khu bốc xếp hành lý rồi trở về khu cách ly, không được tiếp xúc với các bộ phận khác.

Nhân viên làm việc tại sân bay ở các khâu có tiếp xúc hành khách tiếp tục được xét nghiệm trong vòng 24 giờ trước khi đi làm ca ngày hôm sau. Ngành Y tế thành phố cũng phối hợp các đơn vị chức năng trong sân bay rà soát, củng cố lại các quy trình vận hành, hoạt động trong sân bay để tăng cường, bổ sung các biện pháp hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh; tái tập huấn và kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19 đối với nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.