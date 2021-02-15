Toàn quốc rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ Hải Dương

Theo công văn hỏa tốc của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tích cực tiến hành rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Trong tháng 1/2021, Việt Nam đã ghi nhận một số ca bệnh Covid-19 tại huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) đi lại tiếp xúc với người dân của một số địa phương khác trong khi chủng virus SARS-CoV-2 phát hiện tại Hải Dương là biến chủng mới có khả năng gây bệnh và lây lan rất nhanh.

Trước tình hình phức tạp này, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 vừa có công văn hỏa tốc gửi UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Theo đó, đây là biện pháp nhằm phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh và không để lây lan rộng trong cộng đồng.

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 yêu cầu: "Người dân đã từng đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 15/1/2021 đến nay chủ động liên hệ với Trạm Y tế xã, phường hoặc cơ sở y tế gần nhất nơi đang lưu trú tại địa phương để khai báo y tế, hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và giám sát sức khỏe".

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cũng đề nghị tổ chức việc tiếp nhận thông tin của người dân; tích cực rà soát, lấy mẫu bệnh phẩm và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những người về tử huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và các thành viên sống trong cùng gia đình một cách triệt để, giám sát sức khỏe theo quy định.

Từ 0 giờ ngày 16-2, tỉnh Hải Dương sẽ thực hiện cách ly xã hội trong thời gian 15 ngày trên phạm vi toàn tỉnh theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

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