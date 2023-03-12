Sau khi nghe tiếng động mạnh, người dân đoán chuyện chẳng lành và phát hiện hai thi thể nam ở dưới kênh Năng.

Cụ thể thông tin trên Báo CAND cho hay, vào tối ngày 11/3 nhiều người dân sống cạnh cây cầu Dĩ bắc ngang kênh Năng( xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước) bất ngờ nghe tiếng va chạm ngoài đường. Khi tới hiện trường, nhiều người dân phát hiện chiếc xe máy vẫn còn sáng đèn nằm cạnh bờ kênh.

Nhận được tin báo, công an xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường để điều tra xử lý. Đến khoảng 23h cùng ngày thì lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa thi thể của 2 nam thanh niên từ dưới kênh Năng lên bờ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CAND

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, bước đầu danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Quang Lợi (20 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang), trên ngực trái thi thể có hai vết rách da, thủng sâu.

Khi cảnh sát chuẩn bị kéo xe lên bờ thì gia đình anh Lợi cho biết thêm chiều cùng ngày, Lợi đi xe máy chung một người ở cùng xóm tên Đinh Quang Lộc.

Công an phát hiện 2 thi thể dưới sông. Ảnh: Tuổi Trẻ

Tiếp tục xuống mò tìm, cảnh sát phát hiện thêm thi thể anh Lộc trong tình trạng có một vết thương rách hở nằm ở vùng trán và một vết thương ở vai trái.

Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân.

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