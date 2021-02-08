Thủ tướng đồng ý giãn cách xã hội một số nơi có dịch ở TP. HCM

Tin nóng 08/02/2021 17:43

"Đã có 7 quận, huyện có dịch bệnh trên địa bàn TP. HCM, tôi đồng ý với đề xuất giãn cách xã hội ở một số khu vực có dịch bệnh tại TP. HCM của Bộ trưởng Y tế", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ trong cuộc họp về phòng chống dịch bệnh COVID-19 mới nhất.

Chiều 8/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế báo cáo các biện pháp mạnh hơn để ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh.

"Đã có 7 quận, huyện có dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM, tôi đồng ý với đề xuất giãn cách xã hội ở một số khu vực có dịch bệnh tại TP.HCM của Bộ trưởng Y tế", Thủ tướng nói.

Tại buổi họp, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định thời điểm hiện tại, TP.HCM không cần đặt nặng vấn đề những ca nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất lây từ nguồn nào. Theo ông Đam, hiện tại, tất cả nguồn lây nhiễm tại TP đều có nguy cơ như nhau.

Nói về những việc cần làm ngay, ông Vũ Đức Đam đề nghị TP.HCM huy động tối đa năng lực lấy mẫu xét nghiệm bằng các nguồn khác nhau. Trong thời gian ngắn nhất, lãnh đạo thành phố và Bộ Y tế cần phác họa được bức tranh tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM.

Trong khi đó, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng cho biết công tác phòng dịch được tổ chức quyết liệt thời gian qua, tuy nhiên, hiện tại đã xuất hiện nhiều ổ dịch, đặc biệt tại TP.HCM những ngày gần Tết. Ông đề nghị thắt chặt việc kiểm soát các khu cách ly.

Phó chủ tịch UBND TP. HCM cũng thông tin việc truy vết F1, F2 của 29 ca nhiễm virus SAR-CoV-2 được thực hiện quyết liệt, triệt để. Trong ngày 8/2, TP dự kiến sẽ hoàn tất lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ ca tiếp xúc với 30 trường hợp này. Phó chủ tịch UBND cũng chia sẻ thêm về công tác tầm soát đối với nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất trước khi vào ca làm đã được triển khai thực hiện nghiêm túc.

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Cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm cho nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: Zing new

Tính tới trưa 8/2, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, cho biết thành phố xác định thêm 25 trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2.

Hiện tại, nhiều người trong số 25 trường hợp nghi mắc COVID-19 mới phát hiện chỉ tiếp xúc với những F2 đã có kết quả âm tính. Cụ thể, 15 trường hợp nghi mắc bệnh chỉ tiếp xúc với 6 F1 của BN 1979. 

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, thành phố đã truy vết, khoanh vùng tất cả trường hợp F1, F2 tại sân bay, kiểm soát được chuỗi lây nhiễm.

Hiện, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục nghiêm túc thực hiện công tác truy vết và sàng lọc những trường hợp có liên quan nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Thủ tướng đồng ý giãn cách xã hội một số nơi có dịch ở TP. HCM - Ảnh 2

TP. HCM: Phong toả chung cư ở quận Gò Vấp do liên quan ca nghi nhiễm COVID-19 mới

TP. HCM: Phong toả chung cư ở quận Gò Vấp do liên quan ca nghi nhiễm COVID-19 mới

Chiều 8/2, đại diện Trung tâm Y tế quận Gò Vấp (TP. HCM) cho biết, cơ quan chức năng đã phong tỏa chung cư Felix Homes với 300 hộ dân và 900 nhân khẩu vì liên quan đến các ca nghi nhiễm COVID-19.

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Từ khóa:   COVID-19 ở Việt Nam phòng chống Covid-19 dương tính với Covid-19

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