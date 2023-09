Ngày 9/6, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, cơ quan này vừa bắt nghi can Dương Khải (19 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.