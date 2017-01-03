Thi thể người đàn ông nước ngoài bốc mùi hôi thối được nhân viên khách sạn phát hiện và trình báo cơ quan chức năng.

Đến 18 giờ ngày 3.1, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân cái chết của người đàn ông nước ngoài trong một khách sạn ở hẻm Phạm Ngũ Lão (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM).

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 3.1, nhân viên của một khách sạn trên lên lầu 3 để dọn phòng thì hốt hoảng khi phát hiện một vị khách thuê ở đây nằm chết trên giường, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân tên Barber Craig Loren (55 tuổi, quốc tịch Mỹ).

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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