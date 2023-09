Theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân ngay sau các đoạn clip ghi lại cảnh cháu T.N.A.T có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng trái phép chất ma túy được phát tán trên mạng xã hội, các đối tượng Lê Văn Bậm, Nguyễn Thảo Nguyên đã xóa tài khoản Facebook, đưa cháu T.N.A.T bỏ trốn qua nhiều địa bàn khác nhau.

Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Hóc Môn khẩn trương truy xét theo dấu vết “nóng” của 2 đối tượng nêu trên tại các địa điểm nghi vấn (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn; thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; xã Tân An Hội, huyện Củ Chi; huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và một số quận, huyện khác trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.