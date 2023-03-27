Tạm giữ cha dượng hành hạ, ngược đãi và ép bé 3 tuổi sử dụng ma túy

Tin nóng 27/03/2023 21:37

Đối tượng Bậm cùng với người tình Nguyễn Thảo Nguyên được cho là đã có hành vi cho cháu T.N.A.T (SN 2020, con ruột của Nguyên) sử dụng ma túy và hành hạ, ngược đãi cháu T.N.A.T.

Theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân ngay sau các đoạn clip ghi lại cảnh cháu T.N.A.T có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng trái phép chất ma túy được phát tán trên mạng xã hội, các đối tượng Lê Văn Bậm, Nguyễn Thảo Nguyên đã xóa tài khoản Facebook, đưa cháu T.N.A.T bỏ trốn qua nhiều địa bàn khác nhau.

Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Hóc Môn khẩn trương truy xét theo dấu vết “nóng” của 2 đối tượng nêu trên tại các địa điểm nghi vấn (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn; thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; xã Tân An Hội, huyện Củ Chi; huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và một số quận, huyện khác trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Đến 15h30 ngày 26/3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an huyện Hóc Môn đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Văn Bậm, Nguyễn Thảo Nguyên khi đang lẩn trốn tại nhà mẹ ruột của Bậm (ấp Hậu, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh).

Đồng thời, tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng Lê Văn Bậm, phát hiện, thu giữ 0,21g Methamphetamine cùng dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và một số tang vật khác có liên quan.

Tạm giữ cha dượng hành hạ, ngược đãi và ép bé 3 tuổi sử dụng ma túy - Ảnh 1
Hình ảnh cháu bé bị cho hút ma túy gây phẫn nộ trong các clip lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh CAND

 

Theo thông tin từ Zing News, liên quan đến vụ bé trai 3 tuổi bị bạo hành và nghi cho sử dụng chất ma túy trong các clip lan truyền trên mạng xã hội người đăng video về vụ việc lên mạng, anh T.M.T. (31 tuổi, cha bé trai) nóng lòng được đón con về chăm sóc và mong muốn cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

Anh T. cho biết kết hôn với vợ là N.T.N. (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình) năm 2018. Họ có 2 con chung. Cách đây hơn một năm, đôi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Chị N. sau đó mang con đi rồi sống với người đàn ông khác.

Theo anh T., gần đây, anh mượn tài khoản Facebook của chị N. để bán hàng rồi phát hiện nhiều clip ghi cảnh con trai bị người tình của vợ hăm dọa, cho hút ma túy. “Lúc đó tôi rất sốc, do thương con nên tôi đã đăng thông tin lên mạng để cầu cứu. Tôi đang làm các thủ tục để đưa con trai về nuôi”, người cha chia sẻ và nói dù khổ đến mấy cũng phải lo cho con trai cuộc sống tốt hơn.

Đối với những người liên quan việc đe dọa cháu bé, anh T. đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Vụ bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy: Bé trai âm tính

Vụ bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy: Bé trai âm tính

Liên quan đến vụ bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy, công an đã đưa bé trai đi xét nghiệm và kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

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